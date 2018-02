Pre dvojčatá: 13 úžasných nápadov na detskú izbu snov

Bez ohľadu na to, či sú to dievčatá alebo chlapci, s využitím trochou fantázie a finančných prostriedkov im určite spravíte tú najväčšiu radosť.

Skúste sa zamerať v izbe na jeden hlavný objekt a tam si už potom upravte detaily. Spravidla tou najčastejšou hlavnou vecou býva detská postieľka. Pokiaľ ide o dizajn a dekorovanie detských izieb, fantázii sa medze nekladú.

Silné farby, hračky, záclony a závesy, posteľná bielizeň s obľúbenými rozprávkovými postavičkami vašich detí - to všetko je nutné priniesť do ich detských izieb.

Prečítajte si aj o tom, ako dosiahnuť poriadok v detskej izbe

Deti rastú veľmi rýchlo a mení sa ich povaha aj potreby. Preto pri výbere nábytku myslite na to, aby ste ponechali dostatok voľného miesta v miestnosti, aby ste neskôr mohli vykonávať prípadné zmeny. S nábytkom by sa malo dať ľahko manipulovať. Napríklad vstavané skrine nie sú vhodné pre detskú izbu. Nábytok by mal byť nový, vyhýbajte sa starým veciam.

Ponúkame vám výber so zaujímavými nápadmi pre usporiadanie detského kútika vo vašej domácnosti.

Autor: JR/ipeknebyvanie.sk