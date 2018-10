Správna izba pre školáka musí spĺňať týchto 5 kritérií. Ako ste na tom vy?

Detská izba je nielen miestom hier a odpočinku. Najneskôr s nástupom do školy ste iste začali riešiť aj písací stôl a miesto na všetky detské knižky, zošity, vymaľovávanky, ceruzky a iné dôležité veci. A práve v ich organizácii je tajomstvo úspechu v škole!



Prázdny stôl

Deti na prvom stupni potrebujú ešte stále mnoho času na hru a tvorenie. Nezabudnite na to popri zariaďovaní izby. Stôl školáka však zariaďte tak, aby pracovná plocha nebola založená trvalo výstavou hračiek, knižiek či papierov. K stolu by si dieťa malo mať možnosť sadnúť a hneď pracovať. Preto po každej činnosti veci odložte, rovnako ako sa to robí v škole na vyučovaní.



Náš tip: Pre mladšie deti postačí jedna alebo dve zásuvky či poličky v dosahu dieťaťa.

Menej je viac

Deti potrebujú prehľad, inak si nedokážu udržať vo veciach poriadok a sú zahltené. Ak sa vám doma nazbieralo mnoho školských pomôcok, odložte ich bokom a dajte dieťaťu na používanie len niekoľko nevyhnutností. Postačí jedno pero, jedna sada ceruziek a jeden blok. Podľa potreby potom vyberiete či dokúpite ďalšie.



Prehľad a dostupnosť

Rešpektujte svoje dieťa. Niektoré deti si ľahšie udržia poriadok, ak môžu veci uložiť do krabíc, iné potrebujú mať všetko prehľadne vyrovnané a roztriedené na poličkách. Pomôžte dieťaťu v izbe uložiť školské pomôcky a hračky tak, aby si dokázalo veci samé vziať aj upratať a aby zároveň rozumelo, ako ktorú vec odložiť.



Náš tip: Pre menšie deti je vhodné umiestňovať poličky v nižšej výške a kupovať nižší nábytok. Dieťa bude samostatnejšie, ak sa bude vedieť „obslúžiť samé" a predídete tak aj neželaným zrazeniam, ak sa nemusí štverať na najvyššiu poličku.



Jednoduché rituály upratovania

Aj keď dieťa upratuje samé, potrebuje pri tejto činnosti spoločnosť. Vyhraďte si na upratovanie svoju absolútnu pozornosť. Dieťaťu raďte, vysvetľujte a ukazujte. A hlavne výsledok skontrolujte. Pozitívna spätná odozva ho motivuje k poriadku v izbe aj do budúcnosti. Každodenné upratovanie by malo trvať len niekoľko minút.

Nebojte sa vyraďovať

Nenechajte sa nachytať. Deti vždy túžia po mnohých veciach, čoskoro sa vám však stane, že je izba plná hračiek a predmetov, ktoré len zavadzajú. Zaveďte pravidlo, že za každú novú vec jednu starú vyradíte. Hračky a veci, s ktorými sa dieťa už nehrá, vyhoďte, darujte alebo predajte.

