Tie najkrajšie detské izby - aj vy zatúžite byť opäť dieťaťom!

Pozrite si detské izby, ktoré očaria hravosťou - a aj dospelí by v nich zatúžili vrátiť sa do detských rokov, keď nič nie je nemožné.

Rebrík alebo rebriny

Loziť po nábytku môže byť nebezpečné, no aspoň trochu dobrodružstva by sme deťom mali dopriať. Ako sa inak naučia koordinácii a správnemu odhadu svojich schopností? Ak sa vám lezecká stena zdá príliš odvážna, možno aspoň krátky rebrík alebo rebriny v detskej izbe by sa dali?

Hojdačka

Závesná sieť, hojdacie kreslo alebo lano visiace zo stropu - jednoducho čokoľvek, v čom sa dá roztancovať perspektíva je fajn spôsob, ako oživiť detskú izbu - a stačí na to len poriadna skoba v stene.

Autor: lepsiebyvanie.sk/Nonka