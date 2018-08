Trápi vášho drobca alergia? Prispôsobte mu detskú izbu čo najlepšie

Nedávno sme vám v dvojdielnom seriáli poradili, ako efektívne zatočiť s alergénmi, ktoré sa okolo nás v domácnosti nachádzajú. Nikdy však nie je na škodu, potrebné informácie si zopakovať. Najmä nie vtedy, ak sa jedná o vaše dieťa. V detskej izbičke totižto naň vplýva množstvo alergénov, ktoré treba pravidelne ničiť, aby ste sa postarali o jeho dokonalé zdravie. Tak ideme na to:

Čo najmenej textílií

Textílie sú veľkým pohlcovačom prachu. A prach je rajom pre roztoče, ktorých výlučky a časti tiel bývajú spúšťačom alergických reakcií. Veľa detí je dnes alergických práve na prach, respektíve na roztoče. Darí sa im napríklad v kobercoch, ktoré by v blízkosti alergikov radšej byť nemali a najlepšou voľbou je teda holá podlaha, ktorú je možné ľahko udržiavať.

Ďalšími zásobárňami prachu sú záclony a závesy, ktoré by v detskej izbe malého alergika takisto mali mať červenú. Lepšou alternatívou sú žalúzie. V prípade, že záclony a závesy odstrániť z detskej izby nechcete celkom, je potrebné ich často prať na vyššej teplote (odporúča sa 60°C).

Hračky

Ak máte doma malého alergika, zrejme viete, že plyšové hračky nie sú pre tieto deti vhodné. Najlepšie urobíte, ak z detskej izby všetkých „plyšákov" odnesiete. A ak sa ich zbaviť nechcete, dávajte ich z času na čas na noc do mrazničky (v zime stačí aj na balkón do mrazu). Mráz roztoče usmrtí. Následne hračky vyperte. Dajú sa tiež kúpiť prísady do prania s účinkom proti roztočom, ktoré vám pomôžu hračky ešte dôkladnejšie vyčistiť.

Posteľ

Najväčším problémom pre deti s alergiou však býva posteľ. Matrac a posteľná bielizeň je totiž rajom pre roztoče. Matrac by mal byť zo zdravotne bezchybného materiálu, pričom veľkým pomocníkom sú aj špeciálne poťahy na matrace, ktoré „neprepúšťajú" roztoče k telu dieťaťa. Veľmi dôležité je matrace pravidelne čistiť, pričom ešte lepší „anti-roztočový" efekt vám pomôžu dosiahnuť aj špeciálne spreje proti roztočom.

Pri posteľnej bielizni platí, že by mala byť najmä ľahko udržiavateľná, čiže by sa mala dať vyprať v práčke na vyššej teplote. Z tohto pohľadu sú nevhodné páperové periny a lepšou voľbou sú paplóny plnené syntetickým vláknom. Opäť možno pridať do prania aj prípravok proti roztočom. U alergikov je dôležité časté pranie posteľnej bielizne - raz za sedem až desať dní a paplón i vankúš aspoň každé dva-tri mesiace.

Čistota

Celkovo je v detskej izbe potrebné udržiavať čistotu a utierať prach najlepšie každý deň vlhkou handričkou - nezabúdame ani na také miesta, ako sú rámy obrazov, hračky na policiach a rôzne skryté plochy, kde sa zvykne prach hromadiť. Takisto nezabúdame na pretieranie podláh.

Poraďte sa s lekárom

Ak vaše dieťa trpí alergiou, pravdepodobne je v starostlivosti alergológa. V tom prípade je dobré poradiť sa o vhodnom zariadení detskej izby aj s týmto špecialistom, ktorý vám môže dať cenné rady s ohľadom na konkrétny prípad vášho dieťaťa.

Autor: Mária