Nájdite im to najlepšie miesto: Užitočné tipy, kam ukryť práčku či sušičku

Tradičné umiestnenie v kúpeľni má veľa výhod. Blízko je prívod vody, odpadu a použité materiály sú odolné proti vlhkosti a čiastočne vode. Keď periete, zavreté dvere pomerne dobre utlmia hlučnosť spotrebičov. V kúpeľni vnímanej ako prevádzková miestnosť neprekáža ani vizuálne priznanie spotrebiča.

No ak túžite po čistom a atraktívnom riešení, schovajte práčku a sušičku za dvierka. V závislosti od rozmerov miestnosti za obyčajné, posuvné alebo roletové. Okolo spotrebiča či nad ním môže vzniknúť jednoducho členený odkladací priestor. Riešenie, ktoré šetrí miesto, je situovanie práčky pod umývadlový pult.

Meníte dispozíciu?

Do plánov zakomponujte aj umiestnenie týchto spotrebičov. Pomocou nových priečok pre ne vytvoríte niku na mieru. Môžete ich tiež presunúť do toalety, chodby, komory či šatníkovej skrine. V kúpeľni tak získate viac miesta na vlastné pohodlie. Keďže voda do práčky nepriteká ani neodteká z nej samospádom, ale je riadená čerpadlom, môže byť práčka od stúpačiek aj vzdialená.

Niektorí odborníci odporúčajú medzi spotrebič a kanalizačnú stúpačku inštalovať sifón, ktorý zabráni prípadnému spätnému uvoľňovaniu pachov. Pri inštalácii práčky mimo kúpeľne zabezpečte rýchly prístup k uzáveru vody pre prípad havárie.

V kuchyni

Do kuchynskej linky sú určené zabudovateľné modely, ktoré sú však drahšie ako samostatne stojace. Skrinkové pánty sa zväčša montujú priamo na spotrebič. Pre konkrétny typ sa však rozhodnite najneskôr počas plánovania samotných skriniek, aby sa dali rozmerovo prispôsobiť. Zo zadnej a z bočných strán dožičte spotrebiču niekoľko centimetrov navyše. Uľahčí to manipuláciu a zastaví vibrácie smerom k linke.

Pripravte prívod a odvod vody a nezabudnite na dobre dostupnú inštaláciu uzáveru vody. Ak bojujete s centimetrami pri uložení pracovnej dosky, niekoľko ich získate odstránením horného krytu spotrebiča. Pozor však, neumožňujú to všetky modely. Zvážte aj veľkosť presahu pracovnej dosky, ktorá môže znemožniť plnenie horných vysúvacích nádobiek pracím práškom a avivážou. Potom vám neostane iné, ako ich pridávať priamo do bubna.

Manipulačný priestor navyše získate osadením špeciálneho pántu na dvierka linky, ktorý sa otvára takmer o 180 stupňov. Keďže v kuchyni sú aj iné výkonné spotrebiče, zistite si, ku ktorému ističu bude pripojená práčka a sušička. Ak k rovnakému, ako je teplovzdušná rúra, môže sa stať, že nebudete môcť prať a piecť súčasne.

Dobre vyvetrané

Kondenzačnej sušičke stačí iba pripojenie na elektrický prúd. Od steny má stáť asi päť centimetrov. Počas sušenia nasáva vzduch, čím sa ochladzuje a zabezpečuje kondenzáciu pár. Preto sa neodporúča jej umiestnenie v malých a uzavretých miestnostiach bez vetrania.

Zabudovaná skriňa vo vetranej chodbe či kúpeľni vyhovuje, no pri sušení nechajte otvorené dvierka. Skondenzovaná voda sa zbiera v zbernej nádobe, ktorú musíte po každom sušení vyprázdniť. Niektoré modely umožňujú komfortnejšie napojenie na odpadové potrubie, kam sa voda automaticky prečerpá.

Pekné Bývanie radí

Nemáte miesto v kúpeľni? Ukryte práčku a kondenzačnú sušičku v šatníkovej skrini. Do ich blízkosti umiestnite výklopný či výsuvný box na špinavú bielizeň.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Monika KRÁLOVÁ