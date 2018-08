Dom nad ulicou: Poskytuje súkromie od susedov a maximum svetla

Vďaka tomu majiteľom nikto z chodníka nevidí dovnútra a aj oni sa tešia lepšiemu výhľadu. Stavba je pritom suterénom zahryznutá do svahu. Nachádza sa v ňom dvojgaráž a sklad. Samotná obytná časť je situovaná na jednom podlaží. Majiteľ sa chcel schodom vyhnúť. Jediné schodisko na celom pozemku spája garáž so vstupnou halou v interiéri. Aj do domu od vchodovej brány vedie chodník do kopca, no bez jediného stupňa.

S triezvym pohľadom

Architekt Peter Sány navrhoval stavbu pre mladú štvorčlennú rodinu. On i domáci majú radi praktické, overené a jednoduché riešenia, čo sa prejavilo aj v prístupe k návrhu a stavbe. Tepelné čerpadlo, riadené vetranie s rekuperáciou a klimatizácia pre nich neboli témou. Ako hovorí majiteľ: „Čím menej technologických prvkov mám v dome, tým menej sa toho pokazí.“ Pre niekoho možno negativistický prístup, pre iného triezvy a racionálny. Podobne v kuchynskej linke sa vyhli push systémom s výnimkou vysokých skriniek. Pán domu s nimi nemal v minulosti dobrú skúsenosť.

Triezvosť hrala hlavnú rolu aj pri návrhu hlavnej hygienickej miestnosti, ktorá slúži celej rodine. Nenájdete tu oddelenú detskú kúpeľňu. A opäť ide o osobné spomienky: „Takto sme vyrástli. Celej rodine nám stačila jedna kúpeľňa a nikdy som nemal pocit, že by sme ich potrebovali viac. Navyše, dve kúpeľne sa prejavia aj na rozpočte.“

Jediná moderná technológia, na ktorú sa dali domáci nahovoriť, je inteligentná elektroinštalácia.

„Pri návrhu vychádzalo na stenách veľa vypínačov. Pri tomto riešení je ich akoby v jednom vypínači skrytých niekoľko. Cez minimum tlačidiel ovládam maximum svetiel. Využívame i naprogramované intenzity svietenia a príjemné je tiež zhasínať svetlo priamo z postele pomocou mobilu. Súčasťou systému je i nastavenie rôznych režimov ovládania žalúzií. Ráno sa v určitom čase automaticky zdvíhajú, a tak sa nám ľahšie vstáva. Večer sa spustia, keď sa v interiéri svieti, čo zas zabezpečí súkromie.“

Premyslený

Dom v tvare L má klasické členenie. V jednom krídle je otvorená denná zóna, v druhom spálňa, pracovňa a zatiaľ spoločná detská izba. Veľkými preskleniami je dom obrátený smerom do záhrady. Architekt pri príprave projektu a vhodného osadenia stavby na pozemok využil softvér na svetelnú simuláciu, ktorá tak, keď je dom orientovaný na západ, vyšla veľmi výhodne. Majitelia sa tiež chceli vyhnúť klimatizácii. Letnému prehrievaniu zabraňuje kombinácia exteriérových žalúzií a stavebných previsov nad presklenými plochami.

Zaujímavo je riešená detská izba. Majiteľ vysvetľuje: „Naši dvaja chlapci sú zatiaľ malí a veľa sa spolu hrávajú, na čo im slúži jedna veľká izba. Do budúcnosti je však miestnosť pripravená na predelenie priečkou na dve samostatné izby.

Presne podľa toho sú osadené dvoje dvere, okná a inštalované elektrické rozvody.“ Mimochodom, tie architekt dal umiestniť do rozvodovej skrine v podlahe, ktorá sa používa v kancelárskych priestoroch. Dva kusy sú situované zrkadlovo pri okne pod písacími stolmi.

Ďalšia požiadavka sa týkala parkovania. „Vyrastal som na bratislavskom sídlisku a tak si dobre pamätám,“ spomína domáci pán, „aký je problém dobre zaparkovať. Neraz sa to týkalo i našich návštev.“ Preto je garáž dimenzovaná pre dve autá a pred ňu sa zmestia ďalšie tri.

Priebežné dolaďovanie

Majitelia, inšpirovaní severským štýlom, pôvodne uvažovali o bielo-bielom interiéri. Ako rástla stavba, začali pochybovať. Predsa len, nebude interiér pôsobiť príliš sterilne? S pomocou architekta začali hľadať vhodný svetlý drevodekor. Najviac ich upútala takzvaná modifikovaná dyha s atraktívnou textúrou. Vznikla lepením dubových dýh na seba a následným priečnym rozrezaním. Stolár ju v kombinácii s bielym polomatným povrchom použil pri výrobe nábytku na mieru v celom dome.

Zmenil sa i pôvodný zámer mať iba bielu maľovku. „Keď sa dom dokončoval,“ spomína majiteľ, „začal som si pre biele steny v obývačke pripadať skoro ako v zubnej ambulancii. Architekt nám poradil obklad z kameňa. Keďže bežný kamenný obklad má väčšiu hrúbku aj hmotnosť ako umelý, uvažovali sme spočiatku o umelom. Šikovný predajca nám nakoniec odporučil lepšiu alternatívu, ktorá vyhovuje aj hmotnosťou: veľmi tenké obkladové pásiky z prírodného kremenca.“ Prirodzené pôsobenie a jemné odlesky v porovnaní s umelým kameňom nakoniec rozhodli v jeho prospech. „S domom sme spokojní. I keď, keby bolo viac financií, zvolili by sme prevetrávanú fasádu a inak riešili niektoré detaily. Ale čo sa týka dimenzie a členenia stavby, úplne nám vyhovuje.“

Ing. arch. Peter SÁNY

autor projektu

Pomocou počítačového programu svetelnej simulácie sme si dopredu vedeli pozrieť polohu slnečných lúčov počas rôznych ročných období a dňa. Overili sme si tak vhodnosť osadenia stavby na pozemku. Dom poskytuje maximum slnečného svetla vtedy, keď sú majitelia doma, čiže poobede. V zime, keď je žiarenie menej intenzívne a slnko je nízko, prenikajú lúče hlboko dovnútra interiéru a presvetľujú ho. V lete, keď je slnko vysoko a v plnej sile, je prestup slnečných lúčov blokovaný konzolami nad terasami.

