Domáce sušenie bielizne: Aby bolo efektívne, ale aj lacné. Ako na to?

Ak je to čo i len trochu možné, sušte bielizeň na vzduchu a na priamom slnku. Aj tu platí, že slnko lieči. Hubí baktérie, plesne a mikróby. A to nielen počas leta, ale aj v zime. Pranie totiž nie vždy dokáže zabiť všetky roztoče. Platí to hlavne o dekách, uterákoch alebo o obaloch na matrac. Sušenie vonku spraví túto prácu za vás. Roztoče neprežijú v mraze ani pri teplote nad 55 stupňov Celzia, čo na priamom slnku v závetrí nie je problém dosiahnuť.

Sušenie doma

Niekedy je nutné sušiť bielizeň priamo v interiéri. To je však najmenej praktické aj najmenej zdravé riešenie. Potrebujete v prvom rade priestory, čím sa naruší estetika, a v druhom rade vlhkosť ostáva v byte. To nepomáha alergikom, domácim zvieratám a podporuje rast plesní. Sušenie bielizne v interiéri má mierne opodstatnenie iba v zime, keď potrebujete, naopak, vzduch zvlhčiť. Bielizeň z jedného prania, ktorú vysušíte doma, totiž zvýši vlhkosť v miestnosti priemerne o 30 percent.

Rýchle vetranie

Ak už je potrebné sušiť veci v izbe, tak v miestnosti, kde sa zdržiavate najmenej a okamžite zabezpečte jej vetranie. Najlepšie je, ak využívate prenosný sušiak, neumiestňujte bielizeň na radiátor. Prúdenie vzduchu totiž ešte podporí rozptyl plesňových výtrusov.

Viac ramien, viac možností

Majitelia domov majú výhodu v podobe inštalácie viacramenného sušiaka, ktorý prináša do záhrady niekoľko výhod. Možnosť sušiť až šesť plných práčok naraz, pritom je sklápateľný a mimo aktívneho používania nekazí dojem v záhrade. Ideálny je trvácny a bezúdržbový hliníkový rám. Otočná funkcia umožňuje pohodlné vešanie a zamerajte sa aj ne technológiu skladania bez ohýbania. Štvorramenný sušiak má kapacitu až 60 metrov šnúry, čo postačí aj väčšej rodine.

Autor: Marek Mittaš