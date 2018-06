Domáci kútik na prácu: 9 vecí, ktoré by mala spĺňať pracovňa

Vtedy si už nevystačíte s notebookom v posteli.

(Ne)praktický notebook

Je zodpovedný za najviac deformácií chrbtice. Notebook je síce ideálna voľba, ak potrebujete pravidelne migrovať medzi prácou a domácim pracovným priestorom, no nie je vhodný na dlhodobú prácu. Doma ho preto nikdy nevyužívajte bez podstavcov. Výhodné je použitie externej klávesnice a postavenie notebooku na stojan, aby bola obrazovka vo výške očí pri zachovaní zásad správneho sedenia.

Rohy a steny

Sedieť v rohu býva trest pre malé deti, no ide o vynikajúce miesto na pracovný kútik. Riešenie spočíva v rohovom stolíku, ktorý má mať minimálne rozmery 170 x 70 centimetrov. Výška stolíka musí umožniť pohodlné písanie pri vzpriamenom chrbte a polohu rúk v pravých uhloch.

Alternatívou je stvoriť pracovňu sklápacou doskou pripevnenou na stenu. Pomocou jednoduchého mechanizmu tak kanceláriu rozložíte a zložíte podľa naplánovania domácich úloh.

Seďte kvalitne

Ak si k hodinám v práci prirátate aj sedenie doma, súčet je pre chrbticu nelichotivý. Najlepším riešením na domáce sedenie pri pracovnom nasadení sú tradičné kľakačky. Sú nielen zdravé, ale aj spratné, takže ich stačí zasunúť pod stolík a pracovný neporiadok je zahladený. Iný variant ponúkajú zdravotné stoličky s výkyvným sedákom.

Nepodľahnite dojmu, že sedieť pri práci sa dá na rovnakej stoličke ako počas obeda. Odnesie si to pracovný výkon aj chrbtica, ktorá má byť k telu v uhle 94 až 104 stupňov a medzera medzi prednou hranou stoličky a lýtkom široká na štyri prsty, aby mohla voľne prúdiť krv. Nastaviteľná výška je samozrejmosť. Nohy majú byť v pravom uhle a uvoľnené. To platí pre dospelých aj pre deti.

Stolček, prestri sa!

V prípade, že potrebujete pracovať len niektoré hodiny dňa, nie je problém „zneužiť“ aj inak využívané priestory. Jedálenský kút mimo časov na podávanie jedla zväčša zíva prázdnotou, a tak stačí prestrieť svoje pracovné vybavenie. Kuchyňa v sebe skrýva aj možnosť využiť jednu zo skriniek napríklad na skladovanie šanónov, dokladov či faktúr. Nikto nebude tušiť, že otvorením dvierok sa kuchyňa mení na kanceláriu.

Podkrovné zákutia

V užšom zmysle slova ide o priestory pod strechou, v širšom chápaní tak môžete poňať aj miesto pod schodmi smerujúcimi na vyššie poschodie domu. Ak pracujete výhradne s počítačom, bude vám stačiť priestor s rozmerom 2 x 2 metre a to pokojne nájdete aj pod schodmi na povalu. Stačí si priestor prispôsobiť, vytapetovať, obohatiť pracovnou doskou a nikto vás nebude vyháňať ani tvrdiť, že prácou zaberáte miesto.

Nielen monitory

Udomácnilo sa presvedčenie, že práca na doma je len o sedení za počítačom. Napríklad architekt či výtvarník však potrebujú iný priestor ako programátor. Pre nich je ideálne vybaviť miestnosť stredovým ostrovčekom, ktorý schová potrebné inštrumenty a jeho povrchová plocha bude prispôsobená práci postojačky aj zo stoličky. Niečo podobné ako poznáme z kuchyne.

Priestorový experiment

Môžete sa pokúsiť aj o nemožné. Ak to myslíte s prácou doma vážne, zíde sa vlastná kancelária. Túto potrebu môže aj v malom byte vyriešiť vstavaná skriňa, alebo jej časť. V jednom bloku budete mať šaty, v druhom vysúvaciu dosku na prácu a poličky na spisy.

Potom už stačí len posunúť dvere a ste v pracovnom svete. Prisuňte stoličku ku koľajniciam vstavanej skrine a môžete usilovne pracovať celé hodiny aj dni. Na konci šichty zavriete dvere a priestor kancelárie už váš domov neruší. Takýmto spôsobom môžete veľmi efektívne oddeliť prácu od súkromia, s čím majú ľudia pracujúci doma permanentné problémy.

Svetlo

Práca doma sa obvykle začína až v momente, keď je potrebné umelé osvetlenie. Najideálnejšie je osvetlenie priamo zvrchu a doplnkové zo strany menej dominantnej ruky. Toto pravidlo treba dodržať najmä u detí, ktoré viac práce vykonávajú rukou ako na klávesnici.

Práca detí

Nejde o rozpor so zákonom, no aj školopovinné ratolesti potrebujú priestor nielen na hru. Nekvalita alebo absencia pracovného prostredia môžu podnecovať slabú koncentráciu, dokonca neplnenie povinností. O detskom pracovnom mieste platí presne to, čo o dospeláckom. Či už v otázkach priestoru, alebo možností. Nikdy však nerezignujte na potrebu pracovného miesta v detskej izbe. Navyše treba dbať na nastaviteľnú výšku pracovnej dosky a stoličky. Pravidelne ich treba prispôsobovať správnemu sedeniu počas celého obdobia rastu dieťaťa.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Marek MITTAŠ