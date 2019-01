Európska únia mení na základe upozornení spoločnosti Dyson legislatívu

Konvenčné podlahové vysávače majú od roku 2014 predpísané energetické štítky. Hodnoty, ktoré na nich spotrebiteľ nájde určujú, do akej energetickej triedy je vysávač zaradený, ako účinne vysáva koberce a tvrdé podlahy či aká je hlučnosť spotrebiča. Informujú tiež o prachových emisiách. V súčasnosti majú vysávače, ktoré sú na tom z energetického hľadiska najlepšie označenie A+++, vysávače s najslabším hodnotením sú označené písmenom D. Metóda na testovanie energetickej účinnosti vysávačov však nerozlišuje medzi vreckovými a inovatívnymi bezvreckovými vysávačmi. Všimla si to britská spoločnosť Dyson, ktorá sa preslávila prvým bezvreckovým vysávačom na svete. Európska únia teraz sťahuje nariadenie, vďaka ktorému mohli dostať niektoré modely vysávačov na trhu najvyššie hodnotenie neoprávnene. Zvýši sa tým dôvera spotrebiteľov v to, čo hovoria výrobcovia.

Ako funguje technológia, ktorá prepísala európske normy

James Dyson vytvoril po 5 127 neúspešných prototypoch prvý funkčný model vysávača, ktorý nepotreboval vymeniteľné vrecká. Tak vznikol ikonický vysávač Dyson DC01, ktorý využíva prevratnú cyklónovú technológiu. Najúčinnejšie cyklóny Dyson zachytávajú prach, nečistoty aj mikroskopické častice, ako sú baktérie a alergény. Vo vysávačoch Dyson Cinetic™ je 36 cyklón a majú oscilujúce koncovky, ktoré vibrujú s frekvenciou až do 5 000 Hz, takže sa mikroskopický prach nemôže nazhromaždiť a blokovať prúdenie vzduchu. Separácia prachu je natoľko účinná, že, na rozdiel od iných vysávačov, vysávače s technológiou Dyson Cinetic™ nevyžadujú filtre, ktoré by bolo nutné prať alebo vymieňať, ani nedochádza k strate sacieho výkonu. Technológia vytvára silné odstredivé sily a pomáha separovať prach z nasávaného vzduchu do odpadkovej nádoby. Výstupný filter zachytáva alergény a vyfukuje čistejší vzduch než ten, ktorý dýchate.

Vreckové vysávače pracujú na princípe filtrovania, čo sa doteraz v testoch na určenie energetickej efektívnosti neskúmalo. Sací výkon vreckového vysávača sa totiž počas používania mení. Čím zanesenejší je filter, tým nižší je výkon a motor musí viac pracovať. Ak sú vrecká vysávačov počas testovania prázdne, nie je potrebný vysoký príkon motora a vysávače sa zdajú byť efektívnejšie. Hneď, ako sa vysávač naplní prachom, príkon motora sa automaticky zvyšuje a energetická efektívnosť je nižšia. Unikátna patentovaná cyklónová technológia Dyson naopak zaručuje neklesajúci sací výkon po celú dobu životnosti výrobkov.

Autor: PR Servis