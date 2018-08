FOTO: Ako dizajnovo prepojiť kuchyňu s obývačkou?

V otvorenej dispozícii sa stretáva obývačka s kuchyňou a mini jedálňou takmer na jednom mieste. Môžete ich od seba oddeliť, napríklad paravánom, policovou stenou, no my naopak poradíme, ako ich prepojiť.

Prepojenie nábytkom

Základné pravidlo je použiť na nábytku v kuchyni a v obývačke aspoň jeden rovnaký materiál vrátane povrchovej úpravy a farby. To je to, čo ich prepojí. Výborným riešením je, ak horná či naopak spodná línia kuchynských skriniek priamo prechádza do obývačkovej časti, v ktorej sa plynulo premenia na obývačkovú zostavu. Zaujímavé je, keď sú spodná a horná línia kuchynských skriniek farebne odlišné.

Rovnaká podlaha

Ak zvolíte farebne a povrchovo odlišnú nábytkovú zostavu pre kuchyňu a pre obývačku, prepojte ich aspoň rovnakou podlahou, ktorá miestnosť scelí. Ak zvolíte dlažbu, veľmi praktickú v kuchynskej časti, tak aj s podlahovým kúrením, aby vám v dennej zóne nebola zima na nohy. Na údržbu, zvlášť v kuchyni, môže byť náročné drevo, uprednostnite radšej ľahko udržiavateľný laminát či iný druh podlahy.

Autor: Monika/ipeknebyvanie.sk