FOTO inšpirácia: 5 jednoduchých kuchynských dekorácií stien. Ktorá vás dostane?

Vzhľadom k tomu, že máme tendenciu veci vnímať hlavne očami, tieto tipy sa týkajú predovšetkým vizuálnej stánky. Najnápadnejšie zmeny, vynímajúc kuchynskú linku, sa jednoznačne dejú na stene. Tie dokážu zmeniť celkový dojem, dodať šmrnc, ale aj upútať pozornosť. Tak čo poviete, je čas urobiť zmenu?

1. Primiešať farbu

Farba je jedným z najrýchlejších a najlacnejších spôsobov, ako vynoviť izbu. Nie každá zmena je však cestou k úspechu. Tajomstvo je v palete troch farieb. Po prvé, vyhnite sa farbe, v ktorej je vaša kuchynská linka. Po druhé, zvoľte neutrálny odtieň, ktorý krásne doplní alebo zvýrazní farbu skriniek. Podporte farbu zo stien doplnkami v rovnakom, i keď možno intenzívnejšom alebo tlmenejšom odtieni. A ešte čosi, nebojte sa používať vzorkovník farieb a prirovnávať, a prirovnávať, a prirovnávať... Tak budete so svojou kombináciou farieb spokojní.

Prečítajte si tiež o tom ako v kuchyni čarovať s centimetrami. Malá a úzka kuchyňa už nemusí byť problém.

2. Pohľad prvého kontaktu

Skúste sa pozrieť do vašej kuchyne tak, ako ktorýkoľvek iný návštevník prvýkrát. Vstúpte do vašej kuchyne a premýšľajte o tom, čo ste si všimli ako prvé. Je vec, ktorú uvidíte prvú niečo, čo sa vám páči? Ak nie, čo by ste tam videli radšej? Postarajte sa o to, aby toto miesto bolo jedinečné a odlíšené od ostatných. Napríklad obrazmi, fotografiami, taniermi, tapetou alebo obkladom.

3. Otvorené police ako kus umenia

Najnovší trend v kuchynskom dizajne sú otvorené police. Nie však len tie na keramické sošky a okrasné mlynčeky, ale tie, v ktorých skladujete potraviny či kuchynský riad a ostatné pomôcky. Skúste aspoň jednu zo svojich horných skriniek nahradiť policami. Pre začiatok možno postačí, ak z už osadených skriniek demontujete dvierka. A ešte čosi, v prípade, že zadnú stenu namaľujete výraznou farbou alebo, naopak, dominantnou čiernou či obložíte obkladom, stane sa klenotom vašej kuchyne. Prekrásne na stene vyznejú plávajúce police a ak pridáte aj LED podsvietenie, razom vaša kuchyňa nemá konkurenciu.

4. Pridajte jej vašu osobnosť

Nech je vašim obrazom. Vyzdobte steny vašej kuchyne po svojom inšpirovaní vlastnou osobnosťou. Napríklad zbierkou fotografií, zarámovaných citátov, zrkadiel či zhromaždite na stene svoje obľúbené predmety. Radi varíte alebo pečiete? Pokojne na stenu pripevnite háčiky a zaveste formy na koláče, pekáče a panvice. Tie od babičky vyzerajú prekrásne a dodajú miestnosti vintage atmosféru. Ani sa nenazdáte a miestnosť razom ožije celkom novou dušou – vašou.

5. Miesto na odkazy

Stokrát áno pre tabuľovú farbu. Ide o lacný a skvelý spôsob, ako obliecť stenu do celkom nového šatu. Nielen, že samotná čierna je pútavá, vytvorí vám perfektnú kulisu pre stále sa meniaci obraz či odkazy, ktoré vzniknú vašou rukou. Navyše, je mimoriadne praktická. Ak si netrúfate vymaľovať celú stenu, skúste si v kuchyni zavesiť tabuľku na odkazy. Ale pozor, v zaujímavom a pokojne aj v kontrastnom rustikálnom ráme.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk