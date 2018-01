FOTO inšpirácia: Spálňa v tónoch modrej

Na palete farieb ju môžeme zaradiť medzi studené odtiene, napriek tomu pôsobí veľmi čisto a vzdušne. Reč je o modrej farbe. Pravdaže, aj tej máme na výber hneď niekoľko odtieňov. Od jemnej nebesky modrej cez blankytnú modrú, oceľovo modrú až po tmavomodrú. To, ako na nás modrá bude pôsobiť, samozrejme, záleží aj od intenzity jej odtieňa.

Ako si vybrať?

Ak už modrú, vo všeobecnosti sa do spálne asi najviac odporúča svetlomodrá. Je nenápadná, pôsobí doslova nebesky, nič s ňou v spálni nepokazíte, navyše, ľahko ju zladíte s obliečkami rôznych farieb a vzorov. Výborne tiež vyzerá v kombinácii s tmavým, čiernym alebo bielym nábytkom, no aj s tým, čo je vyrobený z červeného dreva. Elegantne, nadčasovo a rovnako neutrálne pôsobí na stenách v spálni aj oceľovomodrá farba. Ak máte svetlú, slnečnú izbu s bielym nábytkom, môžete si na jednu, dve, tri alebo aj všetky štyri steny natrieť intenzívnejší, tmavší odtieň modrej. Ak je však izba, v ktorej spávate orientovaná na sever a máte v nej minimum denného svetla a slnečných lúčov, vsaďte radšej na jasnejšie odtiene modrej. Vďaka tmavomodrej by vaša izba mohla pôsobiť pusto a ponuro.

Farba vďaka doplnkom

Ak nepatríte medzi veľkých experimentátorov a vplyv modrej farby si vo vašej spálni chcete na sebe najprv otestovať, doplnky sú tou správnou voľbou. Vyskúšajte obliečky, závesy, vázičky, obrazy, koberčeky, prikrývadlá na posteľ alebo plédy či dekoračné vankúšiky. Tie môžete v podstate smelo kombinovať s akoukoľvek farbou.

Prečítajte si aj o farbách tohto leta

Všetko s mierou

Či už sa rozhodnete pre modré steny, vzorované tapety alebo modré doplnky, hlavne to všetko nekombinujte naraz. Rozhodnite sa ísť buď cestou tón v tóne, alebo cestou kontrastov. Nie každá modrá v spálni musí mať rovnaký odtieň, no a keď už máte modré steny, závesy a vázičky, na koberce a závesy v rovnakej modrej už ani nepomyslite. Miesto atmosféry ako v oblakoch by ste tak ľahko mohli dosiahnuť efekt modrého pekla. Nebojte sa pridať pár kontrastných farbičiek. Bielu, čiernu, žltú alebo aj červenú. Hlavne všetko s citom.

Modrá pre zdravie

Hovorí sa o nej, že spomaľuje pulz, zlepšuje duševný výkon a upokojuje. Dokonca, priaznivo vraj pôsobí aj na našu koncentráciu. Lekári tiež zistili, že modrá farba má pozitívny vplyv na náš zrak. Ak vás trápi nespavosť a problémy pri zaspávaní, v obchode siahnite po tmavomodrej. Tá vás na spánok naladí najlepšie. Dokonca, spomalí tok vašich myšlienok a „privolá“ spánok. Avšak pozor! Veľké množstvo tejto farby môže mať aj opačný efekt.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk