FOTO: Vyštudovaná zdravotná sestra presedlala na dizajn. Ako asi vyzerá jej bývanie? Úžasne!

Mala byť zdravotnou sestrou, no ako to už býva, osud to zariadil inak a sympatická Hetty z Holandska sa zamilovala do dizajnu. Už ako 19 ročná pracovala pre najprestížnejší magazín o interiérovom dizajne vo svojej domovine a od roku 2015 sa odvážne pustila do podnikania pod svojou vlastnou značkou, Stoeruh Zaken. Aj napriek tomu, že jej vlastný obchod sa nevyznačuje nejakým špecifickým štýlom a nájdeme tu množstvo krásnych bytových doplnkov ako v každom takomto "shope", svoj obľúbený štýl Hetty samozrejme má. A preniesla ho aj k sebe domov.

Bývanie dizajnérky predstavuje dokonalú súhru moderného mestského až industriálneho štýlu v kombinácii so správnou dávkou jemných doplnkov, ktoré ho dostávajú do udržateľnej roviny a z domova mladej rodinky je jedno útulné hniezdočko. Tmavé podlahy zo 70. rokov Hetty odvážne premaľovala na biele a pribúdajúce škrabance na nich vytvárajú príjemnú patinu, v malej kuchyni zmizli vrchné skrinky, čo otvorilo priestor a presvetlilo ho. Domáci dbali na to, aby neprekročili svoj veľmi symbolický budget a celkový dekor bývania bol dotvorený počas rokov. Práve jedinečné detaily (nemocničná stolička v detskej izbe dnes využívaná ako nočný stolík, vintage boxy na náradie, naopak otočené maliarske plátno, veľká fototapeta s odhalenou tehlou,...) sú tým, čo dotvára toto sympatické bývanie. Pozrite sa sami zblízka.

Autor: Mária Ambrozová