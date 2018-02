Inšpirovaný morom: Navštívili sme rodinný dom v európskom štýle

Prišlo im zaťažko so všetkým sa rozlúčiť, pretože ich kupovali postupne v obľúbených obchodoch a antikvariátoch. Mnohé kúsky sú originály vyrobené zo starého, aj storočného dreva. Tak si na prevoz spoza oceána objednali kontajner.

Ako v Amerike

Po návrate na Slovensko navštívili niekoľko satelitných developérskych projektov v okolí Bratislavy. Snom bolo bývanie blízko prírody, kde radi trávia čas turistikou a cyklistikou. Svojou filozofiou ich zaujala radová rodinná výstavba v Záhorských sadoch, mimochodom v roku 2015 nominovaná na CE.ZA.AR.

„Postupne tu vyrastá komunitné bývanie, aké sme poznali v zahraničí,“ rozhovorí sa pani domu. „Je tu detské ihrisko, kde sa chlapci môžu hrať a my rodičia ľahko zoznámiť. Plus je i spoločná oddychová zóna umiestnená pri potoku, ktorý tadiaľto preteká. Je pekne upravená štrkom a rastlinami a ponúka možnosť grilovania a stroje na cvičenie. Ako lem ciest, chodníkov a optická hranica záhradiek sú vysadené cyprušteky, čo zjednocuje celý areál a dodáva mu jednotný štýl. Všetci sa zároveň skladáme malou čiastkou na údržbu spoločných plôch a služby spojené so strážením.“

Dostali ich stropy

„Čo nás však naozaj dostalo,“ pokračuje domáca pani, „boli drevené stropy. Dom je postavený v modernom duchu a nám viac rezonuje vidiecky štýl. Priznané masívne trámy a drevo na strope sa nám zdali ako dobré premostenie. Vyhovovala nám dispozícia, uchvátil nás otvorený presklený a presvetlený denný priestor so vstupom do vlastnej záhradky a na poschodí upokojujúci výhľad na les.“

Okrem dennej zóny majitelia na prízemie umiestnili spálňu, z ktorej sa vstupuje do rodičovskej kúpeľne. Na poschodí sú dve detské izby a samostatný šatník. Chlapci zatiaľ spia v jednej izbe, druhá je zariadená ako herňa a pracovňa. Dom kupovali ešte pred skolaudovaním. V cene štandardu síce neboli lacné obkladačky a plávajúca podlaha, ako to býva zvykom, ale zato podlahové vykurovanie, terasa z kompozitu, vysadená zeleň, oplotenie a automatická závlaha.

Spomienky na cestovanie

Architekta Milana Chovana im odporučili známi. „Vedeli, že milujeme more a že spomienky na vodu, piesok, ale i dovolenky chceme preniesť aj do interiéru. Architekt nás vzal na zopár jeho realizácií v provensalskom štýle, ktoré sa nám páčili, a to rozhodlo. Navrhol nám hygienické miestnosti a pomáhal s výberom podláh. Aj realizácia prebehla pod jeho taktovkou. Vďaka skúsenostiam, profesionalite a zmyslu pre detail sme s výsledkom nadmieru spokojní.“

Veľké zmeny sa po kolaudácii v holobyte nediali. Za zmienku stojí rádio v stene, ktoré nechali natiahnuť do kúpeľní. Malými štvorčekmi napohľad podobnými vypínačom sa rádio zapína, ladia stanice a ovláda hlasitosť. Spomenuté kúpeľne s toaletami sú v dome tri. Malej hosťovskej pri vstupe dominuje španielska dlažba.

Rodičovská sa nesie v hnedých pieskových tónoch štruktúrovaného obkladu s rozmermi pripomínajúcimi antické stavebné kvádre. Tretia, chlapčenská, na poschodí je vybavená vaňou a dlažba s nápismi miest pripomína navštívené i neznáme kúty sveta.

Pod vlastnou taktovkou

O rozmiestnenie nábytku a výber odtieňov na maľovky sa už majitelia postarali sami. „Na steny sme zvolili kombináciu studených farieb v jemných odtieňoch sivej, modrej a tyrkysovej, ktoré pôsobia upokojujúco a relaxačne.“ Interiér dekorujú obrazy taktiež privezené spoza veľkej mláky. Mnohé sú pritom s typickými stredomorskými motívmi. Američania, ako nám prezradila majiteľka, milujú Európu, najmä Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Aj mnohí umelci cestujú za inšpiráciou práve tam a svoje maľby predávajú po návrate doma.

