Bolieva vás chrbát? Možno máte zlý vankúš

Výber vankúša nie je až taký zložitý, hlavne ak viete, čo potrebujete. Možno ste práve začali riešiť svoje zdravotné problémy. V prípade, že je zdravie vašou motiváciou, nezabudnite, že nemôžete ostať len pri výmene vankúša, ku kvalitnému spánku bude v druhom kroku potrebný aj správny matrac.

Aký má tvar?

Na trhu je mnoho vankúšov, ktoré sa líšia nielen tvarom, ale aj materiálom a rozmermi. Okrem klasických vankúšov je na trhu nepreberný počet anatomických vankúšov. Tieto sa vyrábajú z tzv. pamäťovej (viscoelastickej) peny, ktorá reaguje ako na teplotu, tak aj na tlak, preto sa pri používaní prispôsobuje telu a tým prináša uvoľnenie šijovým a ramenným svalom.



Správny vankúš by mal predovšetkým udržiavať chrbticu v správnej polohe - teda chrbtica by mala byť v rovine s hlavou. Aby ste to dosiahli, zohľadňujte pri výbere najčastejšiu polohu, v ktorej spíte. Zdravý vankúš by tiež mal poskytovať možnosť pravidelnej a dôkladnej očisty od potu, roztočov a samozrejme bežného ušpinenia. Výhodou je, ak má ochranu pred roztočmi.

Ak netrpíte žiadnymi zdravotnými problémami a spíte dobre...

... postačí vám na spanie bežný vankúš, avšak výberom vhodného anatomického vankúša rozhodne nič nepokazíte. Správny tvar vankúša súvisí s polohou, v ktorej spíte - a v prípade detí je pravidlom, že čím nižší, tým lepší.



Anatomický vankúš dodáva perfektnú podporu najmä krku, hlave a ramenám. Je vhodný pre spánok na chrbte a na boku. Klasický vankúš si zvyčajne vyberajú ľudia, ktorí spávajú na bruchu alebo sa počas noci často prehadzujú a menia polohu. Tu rozhodne voľte nízky vankúš. Ak spávate na boku, vaše telo potrebuje vyšší a pevnejší anatomický vankúš. A ak počas spánku meníte polohy, potrebujete flexibilný vankúš.



Vyberte si stredne tvrdý vankúš s pevnou a s flexibilnou výplňou.Najdôležitejšia vec pri výbere vankúša je bezpochyby jeho výplň. Od nej záleží, akú podporu dostane vaša hlava, krčná chrbtica, ale aj celý chrbát. V tomto kroku je dobré navštíviť niektorú kamennú predajňu a vankúš si naživo vyskúšať. Čas a energia venovaná výberu sa čoskoro zúročia, a vy na svoj nový vankúš nedáte dopustiť.

Prečo máte bolesti?

Máte doma drahý anatomický vankúš a celé noci sa poriadne nevyspíte? Zrejme sa prihodila jedna z dvoch situácií. Buď ste zvolili nesprávny druh vankúša, alebo si vaše telo ešte nezvyklo na novú, zdravšiu polohu, v ktorej zapájate svalové skupiny inak ako doteraz. Bolesti a nepríjemné pocity pri ležaní by mali zmiznúť do sedem až štrnásť dní. Ak sa tak nestalo, hľadajte ďalej, kým nenájdete vankúš, s ktorým bude váš spánok príjemný.

Autor: Agáta