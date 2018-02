Kontrasty, intenzita a neobyčajnosť: Vpustite k sebe domov nový štýl

Hlavnými črtami základnej mustry obývacej miestnosti sú sýtejšie farby, jemnejšie povrchy a nečakané zážitky. Obývačka prestane byť katalógovou záležitosťou, ale potrpí si na autentický vkus a vklad obyvateľov. A nemyslíme tým len rozvešanie obľúbených obrazov. V budúcom roku je unikátny priestor na zhmotňovanie osobných fantázií.

Kontrasty sú tu

Pozrite sa na obývačku komplexne. Vidíte niekde výrazný prvok? Zaujímavý až netradičný objekt? Mali by ste. Nové trendy v obývačke opustili hru na maximálny súzvuk a, ľudovo povedané, do Mozarta pridali činely. Trend je ukázať minimálne jeden výrazný kontrastný objekt. Napríklad v podobe kresla inverznej farby ako okolie alebo sedačky, ktorá farebne kontrastuje s ostatným. Je to niečo ako dokonalá prírodná panoráma, v ktorej si všimnete jeden výrazný prvok, ako je napríklad gýčová obloha alebo netradičný kvet. Zanecháva to silné dojmy a toto si môžete z prírody požičať aj do obývačky.

Intenzívna farebnosť

Žltá, jasná fialová, neónovo ružová, oranžová, tyrkysová, ale aj hlboká modrá. Farby, ktorých spoločným menovateľom je sýtosť, nájdu uplatnenie na poli obývačkových doplnkov, poťahov, závesov, ale i stien. Jedným zo smerov je kombinácia teplých a chladných odtieňov, napríklad oranžovej s tyrkysovou, iným doteraz tabuizované spájanie farieb, napríklad zelenej s červenou. No ani pastelové tóny interiér celkom neopustia. Ostanú však v zastúpení takzvaných nových naturálov, čo sú kovové odtiene bez lesku.

Secesia je späť

Trendy bude secesné umenie. Veď nie nadarmo sa práve tento štýl označuje za posledného reprezentanta, ktorý dokázal vtlačiť pulz umenia veciam bežnej spotreby. Neobyčajné farby, jemná ozdobnosť vlniacej sa krivky a využitie rozličných materiálov. Prirátať môžete kontrasty previazané do ucelenej harmónie. To nie sú len poznávacie znaky secesie, ale aj modernej obývačky, ktorá môže v budúcom roku ohúriť práve ako vaše umelecké dielo.

Autor: Marek Mittaš