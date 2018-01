Chcete oživiť svoju kuchyňu? Vyskúšajte sklenenú zástenu!

Starší obklad nemusí po rokoch varenia a vypekania v kuchyni vyzerať už ideálne a takisto pri rozhodovaní v rámci novej kuchyne vám možno voľba klasických kachličiek až tak nesedí. Súčasnosť prináša našťastie omnoho viac riešení ako mali naše maminy a babky a na trhu je kalené sklo. A nie je to také obyčajné sklíčko, okolo ktorého je potrebné chodiť po špičkách, aby sa náhodou nerozbilo.

Čo to vlastne je?

Kalené sklo je oproti klasickému základnému sklu približne štyri až päť krát pevnejším materiálom, ktorý je vopred tepelne spracovaný. Ak sa zaujímate o to, ako vzniká, tak je to jeho rozžeravením na cca 650 stupňov a následným prudkým schladením. Tento proces má na svedomí väčšiu odolnosť nie len voči mechanickému, ale aj tepelnému namáhaniu, čo v kuchyni znamená skutočnú výhru. Kalené sklo teda bez obáv môžete umiestniť za varnú plochu bez toho, aby mu teplo akokoľvek ublížilo.

Rozpočet a montáž

Ak si myslíte, že táto voľba bude náročná na váš rozpočet, upokojíme vás. Stačí, ak navštívite vášho sklenára a predstavíte mu svoju ideu a rozmery. Samozrejme, že v súčasnosti sú na trhu aj špecializované firmy, ktoré pracujú s rozličnými motívmi od výmyslu sveta, no ani tu sa v prípade toho správneho výberu nemusíte báť horibilnej sumy, ktorá by vaše rozhodnutie zmenila. Tou najväčšou z výhod je, že realizačné práce sú nenáročné a vy nepotrebujete byť uprostred veľkého prerábania, aby ste oželeli neporiadok robotníkov. Práve naopak. Montáž kaleného skla za vašu kuchynskú linku môže prebehnúť aj ako sa hovorí „za pochodu“.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk