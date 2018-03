Inšpirujte sa: Tehlová stena v kuchyni urobí s priestorom zázraky

Nahé povrchy sú in! Mladí ľudia často siahajú po možnosti kúpy starého, zanedbaného loftu, v ktorom priestor dýcha úžasnou, až umeleckou atmosférou a steny nechávajú odhalené bez toho, aby ich „ničili“ nanášaním farieb a podobne. Aj mnoho dizajnérov sa v súčasnosti prikláňa k tomuto trendu tak, ako aj celebrity. Prepadol mu herec Orlando Bloom, spevák skupiny Maroon 5 Adam Levine alebo Sheryl Crow.

Okrem toho, že môžete využiť odhalené tehly, ktoré priestor už má, je tu možnost si ich aj umelo vytvoriť tak, že budú vyzerať úplne prirodzene. To dosiahnete veľmi jednoducho lepením jednotlivých tehál (ak sa na to cítite, pokojne zrecyklujte pred tým použité tehly) na vopred očistený povrch silným lepidlom/maltou, ktorá je odolná voči pare a celkovo vlhkosti v prípade, že sa vám trošku surového štýlu pýta do kuchyne. Odtiene, z ktorých si vyberiete sa môžu niesť v tónoch okrových až červených, no skúste siahnuť aj po šedej alebo bielej.

Vaša kuchyňa dostane nádych vidieckeho sídla v prípade, že tehly použijete namiesto klasickej zásteny pri kuchynskej linke alebo nimi oživíte celú jednu stenu. Nebojte sa ťažkej práce, pretože súčasnosť okrem prácneho spôsobu lepenia tehly po tehle pomocou malty určenej na akýkoľvek iný keramický obklad, v špecializovaných predajniach nájdete aj obklad, ktorý na stenu môžete lepiť v pásikoch a teda je to omnoho rýchlejší spôsob. Navyše vyzerajú svojim ošúchaným a nerovnomerným povrchom veľmi prirodzene a ak takýto dekor zvolíte v paneláku, vaše návštevy určite budú ochkať pri pohľade naň.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk