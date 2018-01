Kuchynské podlahy: Rozlúsknite ťažký oriešok a nájdite tú svoju pravú

Výber tej správnej podlahy je samozrejme rozhodnutím, ktoré je vhodné vyrieknuť skôr ako to, či budú rúčky na skrinkách medené alebo strieborné. Je to zásah, ktorý je riešiteľný len pri veľkom prerábaní alebo novej stavbe. Je tu viac faktorov, na ktoré musíte prihliadať pred tým ako sa pre tú správnu podlahu do vašej kuchyne rozhodnete.



Materiál a vlastnosti

Je niekoľko základných materiálov, z ktorých môžete vyberať. Podstatné je, aby sme si uvedomili, že základné vlastnosti, ktoré musí spĺňať sú najmä odolnosť voči oderu – aby prežila všetky pády hrnčekov, hrncov a iného riadu, antistatická – pretože teba prihliadať na kontakt so spotrebičmi a prach, nehorľavá, vodeodolná – voči všetkému rozliatemu a samotnej pary z varenia, no a v neposlednom rade hygienická – ľahko udržiavateľná.

Či už sa rozhodnete pre materiál, akým je klasická dlažba, korok, plávajúca podlaha, laminát alebo kamenná podlaha, musí spĺňať všetky vyššie uvedené kritériá. Určite sa v kuchyni neodporúča použiť koberec. Minimálne nie na celú podlahu. Ten totižto okrem toho, že sa od všetkých výparov a omrviniek rýchlosťou svetla zašpiní, vlhkosť by mu taktiež nemusela prospievať. Ak vás podlaha pri kuchynskej linke chladí, využite tzv. behúne. Okrem toho, že sú mimoriadne in tak ochránite najrizikovejšie miesto pod kuchynskou linkou a nebude vám ani zima na chodidlá.



Kombinujte

Nebojte sa dlažby ani kombinovať. V prípade, že ste fanúšikom klasickej podlahovej krytiny v podobe plávajúcej podlahy, no bojíte sa o jej životnosť práve pri výbere pre túto miestnosť, kombinujte. Spomínané najrizikovejšie miesto priamo pod kuchynskou linkou a vašim pracovným priestorom môžete vyselektovať pomocou podlahových líšt a vyložiť dlažbou, ktorá je napríklad voči poškrabaniu o niečo odolnejšia. Ako je našim zvykom pripomínať, buďte kreatívni! Spájať výber dizajnu s praktickosťou a účelnosťou prvkov je síce niekedy náročnou, no nie nezvládnuteľnou úlohou.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk