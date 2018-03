Akú vlastnosť by mala mať každá kuchyňa? V prvom rade praktickosť

V praktickej kuchyni sa nenabeháte, budete mať najpoužívanejšie pomôcky poruke, nebudete sa príliš zohýbať a nenarobíte sa pri jej očiste. Dôležité je správne rozmiestnenie jednotlivých pracovných plôch, čo uľahčí prácu a ušetrí čas.

Základným pravidlom je pracovný trojuholník pozostávajúci z troch častí: odkladacej, varnej a umývacej. Medzi nimi je potrebné umiestniť dostatočne veľkú pracovnú plochu s prízvukom na plochu medzi varnou doskou a drezom. V prípade, že radi varíte vo dvojici, dĺžka tejto pracovnej plochy má mať minimálne 90 centimetrov, najlepšie však 100 až 120 centimetrov.

Dodržte pravidlá

Od pracovného trojuholníka sa odvádza päť základných pracovných zón: zásoby, ukladanie, umývanie, príprava jedla, varenie a pečenie. Pri plánovaní kuchyne je dôležité správne si tieto zóny nadimenzovať, zatriediť a zoradiť. Budete si tak istí, že nestratíte čas hľadaním riadu na troch miestach a neprebeháte v kuchyni doslova maratón.

Umývačka riadu patrí čo najbližšie k umývadlu, rovnako čistiace prostriedky majte v skrinke či zásuvke pod drezom. Potravinové skrine umiestnite v blízkosti chladničky, napríklad na okraj linky. Dôležité je však myslieť aj na ďalšie nepísané pravidlá, ktoré už so zónami veľmi nesúvisia. Miesto na sporák by ste nemali hľadať pri okne. Tam nepatrí ani chladnička. Rúru na pečenie je zase najlepšie situovať do výšky očí.

Zásuvky vyhrávajú

Súboj medzi kuchynskými skrinkami a zásuvkami na plnej čiare vyhrávajú zásuvky. Vďaka súčasnej technológii sú schopné uniesť až 60 kilogramov, takže do nich môžete pokojne naskladať všetky hrnce a iný kuchynský riad. Pri ich otvorení navyše vidíte celý obsah a ak použijete praktické oddeľovače, máte dokonalý prehľad o každom predmete v kuchyni.

Konkurenciu by im mohli robiť iba výsuvné programy, keď sa pri otvorení či vysunutí dvierok vyberie celý obsah roztriedený do plastových políc alebo drôtených košov. Tie však majú nosnosť iba okolo 10 až 15 kilogramov, preto sa častejšie využívajú na potraviny či ľahší riad.

Bez úchytiek

Kuchyne bez úchytiek sú nielen trendy, ale aj veľmi praktické. Stačí jemne zatlačiť na čelo dvierok a tie sa s ľahkosťou otvoria. Tento spôsob je možný iba vďaka špeciálnemu systému nábytkového kovania. Pri mokrých alebo špinavých rukách tak vzniká obrovská výhoda, pretože skrinku alebo zásuvku otvoríte pokojne aj nohou či lakťom.

Praktické vymoženosti

Ak pri varení používate kuchársku knihu, či už v knižnej podobe, alebo elektronickú verziu v tablete, určite oceníte praktický držiak. Výrobcovia ponúkajú niekoľko typov. Môžete si zadovážiť držiak na tablet spolu so zabudovaným reproduktorom alebo držiak na knihu, ktorý sa dá pripevniť o spodok vrchných skriniek.

V súčasnosti je už zrejme štandardom skrytý powerport, teda elektrická zásuvka. Aj tu sa nám ponúka viacero riešení, ako powerport elegantne skryť v čase, keď nepotrebujeme elektrickú energiu. Je to nielen praktické, ale aj bezpečné.

Kam s kuchyňou?

Možno sa to nezdá, ale aj samotné umiestnenie kuchyne v rámci bytu alebo domu zohráva z praktického hľadiska dôležitú úlohu. Žiadna gazdinka by totiž neocenila, ak by musela s nákupom prechádzať od vchodu cez niekoľko miestností alebo nebodaj po schodoch.

Kuchyňa sa má nachádzať blízko vchodu, nie však až príliš blízko, aby nebola prvá, ktorá padne po otvorení dverí do očí. Nemá byť ani priechodná a vhodné je jej situovanie viac na sever, východ alebo severovýchod.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Iveta MADIGÁROVÁ