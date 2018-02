Chcete kvety v kuchyni? Pozor na jej špecifické podmienky

Šáchor, vrízea, zvonček

V kuchyni máme typické prostredie, ktoré sa odlišuje od iných izieb. Tak ako pri výbere tapety musíme dbať na jej špecifické vlastnosti hodiace sa do vlhkého a teplotne sa neustále meniaceho prostredia, tak na to musíme prihliadať aj pri výbere našich krásnych kvetín. Je len málo z nich, ktoré odvážne bojujú s prostredím, kde sa cez deň vyvára a vypeká a v noci napríklad vetrá. Nájdu sa však niektoré, ktorým to vyhovuje alebo prinajmenšom neublíži tak ako citlivejším rastlinkám.

Sú nimi napríklad šáchor – dlhá stonkovitá, celo zelená rastlinka z diaľky pripomínajúca malú palmu, vrízea alebo tiež nazývaná horiaci meč, ktorá vo farebnej škále od žltej až po sýtu červenú rozžiari váš interiér alebo klasický zvonček, ktorý je takisto rastlinkou vhodnou do vlhkého prostredia a domácnosť ešte k tomu aj zútulní.

Bylinky a kytice

Ak si dáte pozor a neumiestnite kvety ku oknu, pod ktorým sa väčšinou nachádza vyhrievacie teleso (tu sú rastlinky najnáchylnejšie na chladný vzduch z vonku a vysušujúce teplo z radiátora), čo iné je lákavé vyskúšať v kuchyni ako vlastnú bylinkovú záhradku. Okrem toho, že odoženú nejakú tú mušku a prevoňajú interiér, môžete ich smelo využívať vo varení alebo si v zimné večery užívať horúce čaje z čerstvých lístkov. A čo takto nejaký citrus alebo kríčková paradajka?

Ak nie ste veľkým pestovateľom, no aj tak chcete kuchyňu niečím ozdobiť, zbehnite do najbližšieho kvetinárstva alebo vybehnite do záhrady či na najbližšiu lúku. Rezané kvety majú síce životnosť niekoľko dní, no krásne doplnia interiér. Ak si ich nechcete kupovať sama, partner sa o to určite postará.

