Vychytajte chybičky krásy vo vašej kuchyni: Poradia vám naše čitateľky

Stojíte niekde na polceste k novej vytúženej kuchyni? Nechceme spochybňovať fundovanosť odborníkov v kuchynských štúdiách, no predsa: Skúsenosti reálnych, v kuchyni sa často zvŕtajúcich gazdiniek sú nad zlato. Ich rady zo života vám možno pomôžu predísť chybám, ktorých sa ony samy dopustili. Ak vaša kuchyňa bude plniť viac ako úlohu výstavnej siene, čiže bude v reálnej prevádzke, čítajte ďalej.

Jana, 44

„Biele alebo antikorové spotrebiče? Túto dilemu som riešila skôr, ako sme sa pustili do celkového návrhu kuchyne. Z hľadiska údržby sa mi javili praktickejšie biele, no napokon som podľahla módnemu trendu.

Vybrali sme si sériu v kombinácii čierneho skla a antikora. S odstupom času tvrdím, že to bola chyba, ktorá ma stojí dosť veľa námahy pri údržbe. Navyše nášmu zvolenému, skôr tradičnému štýlu linky z jaseňového dreva by biele spotrebiče určite vôbec neprekážali. Naopak. Viac by s ním ladili.“

Katka, 39

„Na mojej kuchyni sú dve chybičky krásy, ktoré by som v tej ďalšej už vyriešila inak: Horné skrinky budem ťahať až k stropu. Je zbytočné nechávať hluchý medzipriestor, v ktorom sa iba hromadí mastný prach. Ešte jeden rad úložného priestoru by bol určite praktickejší.

Druhá poznámka sa týka spôsobu otvárania zásuviek a dvierok: V spodnej polovici linky by som druhýkrát preferovala iba výsuvné zásuvky s rôznymi výškami. Je to oveľa efektívnejšie ako skrinky s otváravými dvierkami, pretože takto máte dokonalý prehľad a hlavne poruke všetok ich obsah. Navyše sa v plnovýsuve ľahšie udržiava poriadok ako v skrinke.

Horné skrinky mám s piestom dovierania. Nikto, ani v kuchynskom štúdiu si neuvedomil, že na nadštandardnú šírku 90 cm sú dva piesty málo. Teraz, keď z horných skriniek potrebujem niečo vybrať, musím si dvierka pridŕžať druhou rukou.“

Dobroslava, 40

„Drez mám z tmavého kompozitu, čo je materiál na nezaplatenie. Doteraz s ním problém nebol, objavil sa iba tento rok, po ôsmich rokoch od užívania: Bývame v oblasti s tvrdou vodou a začali sa mi na ňom robiť fľaky od vodného kameňa. Keby som si bola vybrala bledý materiál, tento problém by sa neobjavil.“

Monika, 36

„Mám v poradí druhú kuchyňu, takže už nejaké tie chyby z predošlej sa mi podarilo vychytať. Napríklad otvorené police. V prostredí, kde sa varí a mastným výparom sa nevyhnete ani pri najlepšom odsávači, to podľa mňa nie je najšťastnejšia voľba.

Pravidelné vykladanie obsahu a odstraňovanie mastného prachu z políc zaberie dosť času. Navyše ak máte voľne vystavený riad či pomocníkov, ktorých až tak často nepoužívate, budete sa musieť zmieriť s ich umývaním bez toho, že by ste ich používali.

V predchádzajúcej kuchyni som mala horné skrinky s piestovým dovieraním. Neosvedčili sa mi. Poličky pod horným okrajom sa nedali poriadne naplniť a pri vyberaní pohárov mi bránili práve zrolované dvierka. Teraz som presedlala na skrinky s klasickými dvierkami a som oveľa spokojnejšia.“

Mirka, 40

„V predcházajúcej kuchyni som mala vývod vodovodnej batérie v kuchynskej doske, nie v dreze. Po piatich rokoch sme museli dosku meniť, pretože laminát pod sústavným náporom vody nepekne napučal. Rovnako by však dopadla doska z masívu, ale aj kameňa.

Ten by sa síce nezdeformoval, no určite by fľaky z vodného kameňa na ňom narobili svoje. Jednoznačne každému odporúčam model drezu, ktorý má vývod na armatúru.“

Foto:Laura Witteková

Petra, 51

„Keď sme zariaďovali kuchyňu, dala som sa zlákať na akciovú cenu úzkej umývačky. Chyba. Nezmestia sa mi do nej väčšie plytké taniere ani plechy. Tie musím umývať v rukách. Druhý omyl bol, že sme veľkosť drezu neprispôsobovali rozmerom plechov z rúry na pečenie.

Oplachovanie pod tečúcou vodou je hotová pohroma. Rovnako ako čistenie roštu z grilu od hrubej špiny. Na doske mám potopu a zástenu celú špinavú.

Moja kamarátka spravila pri výbere spotrebičov tiež chybu: Nechala sa v kuchynskom štúdiu nahovoriť na prehnane dobrých pomocníkov, na ktorých nebola zvyknutá a navyše sú nad jej užívateľské schopnosti. Dnes má v kuchyni parádnu parnú rúru, ktorá bola po štyroch rokoch raz v prevádzke.

Ak nevyužívate parné varenie naozaj intenzívne, túto službu vám rovnako spoľahlivo a za podstatne menej peňazí odvedie aj klasický parák v hrnci. A rovnako je to so sofistikovanou rúrou na pečenie. V podstate využíva iba tri tradičné programy – gril, teplovzdušný ohrev a spodné a horné pečenie. Pochybujem, že sa naučí niekedy používať ostatné funkcie.“

Autor: Pekné bývanie/Denisa Slančová