Navrhujete kuchyňu? Toto všetko vezmite do úvahy!

Maximálne účelne

Úložných priestorov v kuchyni nie je nikdy dosť. Chytré využitie skriniek môže priniesť až o tretinu viac priestoru, ale aj lepši prehľad v zásobách. Čo takto využiť široké zásuvky na 100 %? Siahnite po plnovýsuve a dokážete vysunúť cely obsah zásuvky bez obmedzení. Využiť kapacitu zásuviek nepochybne pomáhajú aj flexibilne pozdĺžne a priečne deliace prvky v zásuvkách. Správne miesto a fixáciu tak zabezpečíte nielen príborom, ale aj pokrievkam a hrncom. Medzi hity v úspore miesta patria aj vysoké potravinové skrine. Vďaka inteligentným výsuvom ich môžete pokojne umiestniť aj do rohu k stene.

Čisté plochy

Koreničky, alobal či fľaše s pochutinami. Pri varení síce oceníte ich prítomnosť na pracovnej doske, ale keď chcete mať dobrý dojem z upratanej kuchyne, prekážajú. Aj pre ne sa nájde priestor presne šitý na mieru. Zásuvka môže ukryť rezačku na fólie alebo špeciálny držiak na koreničky s praktickými úchytmi, ktoré vyberiete na dosku, iba ak varíte.

O rýchle upratanie kuchynskej linky sa postaráte aj v prípade širšej pracovnej dosky, ako je štandardných 60 cm. Do zadnej časti uložíte drobných kuchynských pomocníkov, ktorých po varení ukryjete za posuvnou zástenou umiestnenou napríklad na koľajničke.

Bez buchotu

Náročné zohýbanie alebo kľačanie pri skrinke môže byť minulosť. Stačí použiť namiesto otváracích dvierok zásuvky alebo posuvne dvierka a hneď získate ďalšie praktické riešenie. Pri horných skrinkách zasa pomôžu výklopy. Nebudete sa musieť uhýbať otváravým dvierkam a navyše ich môžete mať otvorene po cely čas varenia. A to bez rizika, že by ste si do nich náhodu udreli čelo. Vyberajte však len overene značky kovania, aby bol pohyb pri otváraní ľahký a plynulý. Na dlhodobú spokojnosť poslúži, ak si zvolíte kovanie, ktoré znesie aj vyššie zaťaženie a tiché automatické dotváranie.

Ako využiť roh?

Najvýhodnejšie usporiadanie kuchyne je v línii písmena L. Čo však s rohovou skrinkou? Ak do nej umiestnite iba police, odsúdite sa na kľačanie a časovo náročné prehľadávanie obsahu políc. Praktickejšie sú otočne karusely alebo výsuvné police. Ak si chcete uložiť do rohu menšie predmety, aj pre ne sa nájde ideálne riešenie. V ponuke rohových skriniek sú aj zásuvky s plnovýsuvom. Tabu na umiestnenie do rohu na pracovnú dosku sú drezy a varne dosky. Státie pri nich je nepraktické a miesto malo využite. Potrápiť by vás mohlo umiestnenie sifóna pod drezom alebo elektrickej zásuvky, či plynového vedenia pri varnej doske.

Aj pri dreze myslite prakticky

Hoci gazdinky pri výbere riešia skôr materiál, dôležitejšie sú praktické riešenia. Napríklad umiestnenie drezu na také miesto, aby spĺňalo ergonomické postupy pri príprave jedál. Vhodné je, ak nadväzuje na zónu uskladnenia potravín a plynulo prechádza po opláchnutí alebo porciovaní surovín do blízkej zóny varenia. Dôležitá je aj veľkosť drezu. Ak nemáte miesto nazvyš, voľte radšej jednodrez. Kapacitu zvýšite jeho hĺbkou. Pri nedostatku miesta na pracovnej doske príde vhod originálne príslušenstvo v podobe doštičky na prekrytie. Miesto tak môžete prakticky využívať aj ako pracovnú plochu. A ešte jedna praktická: Ak nemáte umývačku a využívate odkladaciu plochu drezu, voľte ju podľa toho, kde je vám prirodzenejšie odkladanie riadu po umývaní. Pravačky odkladajú riad doprava, ľavačky naopak.

Foto: Archív

Podľa svojej výšky

Pri výbere kuchyne nezabúdajte na výšku pracovných plôch. Dnes už nie je problém zaobstarať si výšku nožičiek pod skrinkami takú, aká vám vyhovuje. Prispôsobiť sa štandardu nie je na mieste. Norma ráta s výškou človeka 164 cm. Pracovnú plochu môžete mať správne ergonomicky prispôsobenú aj striedaním rôznych výšok pracovnej dosky. Nižšia výška, ako je obvyklých približne 80 cm, je výhodná pri varnej zóne, napríklad na úrovni 65 cm, aby ste mohli pohodlne nazerať do hrncov. Pri umývaní je výhodnejšia vyššia, približne 90 cm vysoká pracovná doska. Zvýšená poloha drezu odľahči vášmu chrbtu pri umývaní riadu.

Autor: Pekné bývanie/ Edita JANÍKOVÁ