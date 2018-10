5 trikov ako vás minimalizmus v kuchyni zachráni pred úmorným upratovaním

Zaplniť svoj byt a život mnohými (nepotrebnými) vecami, nie je nič zložité. Stane sa to skôr, než sa nazdáte. Zrejme ste si všimli, že je najvyšší čas zbaviť sa mnohého, čo vám v skutočnosti len prekáža. Lenže, ako na to?

Prečítajte si aj: Malá spálňa: Majte v nej systém aj štýl!

Zbavovať sa vecí, nie je jednoduché. Aj preto, že vás s nimi spájajú spomienky, aj pre peniaze, ktoré ste do nich vložili. Isto ste si tiež zvykli na to, že je okolo vás neustále mnoho vecí. Proces zjednodušenia a vypratania vašej domácnosti, môže byť doslova chvíľami bolestivý, bude to však stáť za to. Ten pocit úľavy a odľahčenia je neopakovateľný!

Pravidlo 1 za 10

Ak máte vecí veľa, skúste pravidlo jedna vec za desať. Znamená to, že ak si do domácnosti prinesiete jednu novú vec, desať iných musí ísť preč, a to doslovne. Fyzicky ich odneste z domácnosti, nedávajte ich len stranou - s výhovorkou, že ich raz odnesiete do zberného dvora, ako dar priateľke či na charitu. Toto pravidlo vám nielen rýchlo zmenší počet vecí v domácnosti, ale vás zároveň prinúti, dobre si premyslieť nákup každej novej veci.



Náš tip: Bude to bolieť menej, ak za veci dostanete nejaké tie peniažky, i keď len symbolickú cenu. Skúste predať každý kúsok cez blšie skupiny na sociálnych sieťach, weboch či bazároch.

Pravidlo 90 dní

Ak ste nejakú vec nepoužili po dobu 90 dní, zbavte sa jej. Skúste aplikovať toto pravidlo čo najprísnejšie - hlavne na veci, ktoré vás oslovili, ale potom ste si na ne zrazu nenašli viac čas. Samozrejme, neplatí to pre vašu zimnú bundu či sezónne topánky, ktoré skutočne nosíte. Ak nie, tak preč s nimi!



Prečítajte si aj: Zabudnite na chémiu - perte ekologicky!

Hra na minimalistu

Začnite hneď prvého v mesiaci. Prvý deň sa zbavte jednej veci, druhý deň druhej a pokračujte. Prísne a svedomito pridávajte deň za dňom po jednej veci, s ktorou sa rozlúčite.

Potrebuješ len jeden kus

V skutočnosti potrebujeme v absolútnej väčšine prípadov len jeden kus zo všetkého. Ak niektoré predmety, veci či oblečenie striedate pravidelne, ponechajte si ich. V mnohých prípadoch však „škrečkujeme" doma veci duplicitne, odkladáme do zásoby či na horšie časy a v prípade potreby ich aj tak nevieme nájsť. Poznáte to, však?



Zahrajte sa na sťahováka

Stále tápate, ktoré sú to tie dôležité veci, bez ktorých nemôžete žiť? Zbaľte svoje veci do krabíc a označte ich. Keď niektorú vec budete potrebovať, vybaľte ju. Už po jedinom týždni bude jasné, čo je z vašich vecí potrebné a čo sú zbytočnosti.

Ak si neviete predstaviť minimalistickú kuchyňu bez množstva koreničiek a podobných zbytočností, pozrite si našu GALÉRIU.

Autor: Agáta