Ako spraviť jedáleň v maličkej kuchyni? TAKTO!

Definujte si priestor

Pred tým ako budete chcieť niečo s jedálenským územím spraviť, potrebujete si správne definovať priestor. To znamená, či môžete súčasný stav niekam posunúť priestorovo, alebo potrebujete narábať iba s tým, čo máte k dispozícii.

Aj tu je však možné vymyslieť niečo inovatívne. Napríklad základom malého priestoru je hranatý stôl premeniť na kruhový. Vhodný je aj malý koberec pod stôl, ktorý akoby rozčlenil priestor. Ľahké závesné svietidlo je lepšie ako ťažký luster.

Kreatívne sedenie

Stoličky v princípe zaberajú veľa miesta, takže myslite inak. Čo tak lavica pre dvoch a malý pult z pracovného priestoru, pri ktorom si pohodlne posedíte? Prípadne môžete osadiť len stoličky dve, ale v minimalistickom dizajne. Takéto koncepty sú vhodné pre dvoch dospelých ľudí. Malé dieťa je na priestor sedenia aj jedenia o niečo náročnejšie. Tu bude nutné viac ako s kreatívnymi riešeniami vyvážiť malý priestor optickou kamuflážou.

Vizualizujte si ľahkosť

Je to extréme dôležité, aby nepôsobil jedálenský kút ubitý. Ak chcete farebný alebo v dizajnovo sýtom odtieni, nutná bude prestavba a sťahovanie do väčšieho bytu. V malom priestore nebude biely stolík pôsobiť tak, že je natlačený do malého priestoru. Aj keď v princípe bude. Na túto zásadu je potrebné pamätať vždy, ak chcete malú jedáleň spraviť útulnou. A snažte sa stolík umiestniť priamo na miesto, kde dopadá prirodzené svetlo.

Príslušenstvo môže byť farebné

To, čo ste ušetrili na farebnosti v prípade stola a stoličiek, môžete však dobehnúť na dekoráciách. Vzhľadom na priestory ich nebude možné mať veľa, ale napríklad miska s farebným ovocím, farebné sedáky na stoličky, malá váza s farebnými kvetmi. To všetko sú drobnosti, vďaka ktorým zažiari aj svetlo ladený jedálenský kút a budete sa cítiť útulne, nie stiesnene.

