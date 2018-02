25 x čierna kuchyňa: Do interiéru vnesie dramatickú a teplú atmosféru

Čierna kuchyňa má silné vizuálne pôsobenie. Samozrejme, že čierna použitá v malých a veľkých kuchyniach pôsobí, a je vnímaná, odlišne. A často je prenesená len na stôl a stoličky. Použitá na kuchynskej linke môže zvýrazniť niektoré jej architektonické prvky.

Ak hľadáte ďalšie inšpirácie, prečítate si, že stoličky v kuchyni nemusia byť rovnaké

Kombinujte

Nemusíte odieť kuchyňu od hlavy až po päty do čierneho, ale vytvoriť perfektnú synchronizáciu. Vzhľadom k tomu že čierna je neutrálna farba, môžu byť do nej začlenené iné odtiene rôznym spôsobom – kombináciou s bielou, pridaním mosadzných či zlatých doplnkov alebo zelene. Čierne kuchynské linky môžu byť použité v akomkoľvek priestore, od moderného až po vidiecky štýl. Či už si zvolíte monochromatickú čiernu kuchynskú linku, alebo do nej nalejete trochu inej farby, budete sa diviť, aká vkusná a pekná bude.

Pozrite si našu fotogalériu a možno si rozmyslíte integrovať tento dramatický odtieň do svojho domova. Dajte nám vedieť, ktorá z 25 čiernych kuchýň sa vám páči a prečo.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk