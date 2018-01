Dvierka kuchynskej linky: Pri zariaďovaní kuchyne myslite na tento detail

Možností je viac - od jednoduchých závesov až po sofistikované kovanie, ktoré vám uľahčí život v kuchyni a zjednoduší manipuláciu pri otváraní a zatváraní dvierok.

Zľava doprava a naopak

Tradičné otváranie dvierok zabezpečujú závesy a nájdete ich niekoľko druhov. Ak použijete ten najjednoduchší, dokúpte si k nemu aspoň tlmič nárazu. Búchanie dvierok pri zatváraní by vás čoskoro riadne otravovalo. Modernejšie už majú tlmiče integrované priamo v závese. Top typy umožnia otvoriť dvierka vo väčšom uhle ako 90 stupňov alebo zároveň vytlačia dvierka mimo priestoru skrinky, aby ste mohli pohodlne vysunúť potravinové koše či zásuvky.

Špeciálne závesy budete potrebovať aj pri zabudovaných spotrebičoch, pri otváraní chladničky, mrazničky, ale aj pri rohových skrinkách. Tie môžu mať dvierka zložené z dvoch častí, pritom ich otvoríte pohybom jednej ruky a zároveň sa dostanete do všetkých častí skrinky. Pri výbere závesov sa informujte na počet cyklov ich otvárania a zatvárania. Kvalitné s certifikátom vydržia minimálne 80-tisíc cyklov a majú oveľa dlhšiu životnosť než tie bez certifikátu.

Vzhľadom na prostredie v kuchyni je dôležitý aj test odolnosti proti soliam a kondenzovanej vode. Podceniť by ste nemali ani rozsah a systém nastavovania pántov v jednotlivých smeroch.

Praktické vyklápanie

Vodorovne členené plochy horných kuchynských skriniek, často široké vyše metra, je nemožné a na priestor náročné otvárať klasicky. Využíva sa väčšinou výklopný systém, ktorým sa dvierka otvárajú smerom hore nad skrinku. Aj tu sa ponúka viacero možností. Klasickou je jednoduchý výklop, ktorým sa dvierka zdvihnú tak, že so skrinkou vytvoria pravý uhol.

Na rozmernejšie dvierka, až do šírky 180 centimetrov, sa hodí výkyvný výklop, ktorý dvierka otvorí síce dopredu, ale vzápätí nadsadí nad skrinku. Počítajte s tým, že po vyklopení do krajnej polohy čiastočne zájdu za korpus, čo znemožňuje mať skrinky nad sebou. Najlepší prístup do priestoru skrinky poskytne zdvižný výklop, pretože celé dvierka vysunie a vytiahne kolmo hore nad úroveň korpusu. Nemusíte tak odstupovať od kuchynskej pracovnej dosky a chrániť si nos pred nárazom. Treba však dávať pozor na výšku miestnosti či inštaláciu sadrokartónového podhľadu, aby strop nebránil v otváraní.

Tento výklop sa hodí pri integrácii elektrospotrebičov do horných skriniek. Najpremyslenejšie je kovanie na dvojdielne čelá dvierok. Dvierka nad sebou sa zdajú opticky samostatné, ale otvoríte ich naraz jedným pohybom hore pomocou skladacieho výklopu. Pri dvíhaní dvierok do konečnej polohy sa najskôr zalomí ich čelná plocha. Ak chcete ešte väčší komfort alebo na hornú skrinku po otvorení nedočiahnete, môžete si zvoliť elektrické výklopy, ktoré sa zatvoria jednoduchým stlačením tlačidla.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Adela MOTYKOVÁ