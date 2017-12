Gwyneth Paltrow ukázala svoj dokonalý poriadok v kuchyni! Pár tipov sa bude hodiť aj vám

Len nedávno sme vám ukázali dokonalé, snehobiele kráľovstvo herečky Gwyneth Paltrow, ktoré sa snažila nejakú tú dobu predať. Zblízka si ho môžete pozrieť v našom článku >>> TU <<<. Krásne, čisté hniezdočko bez jediného škrabanca či úžasný poriadok však zrejme neboli len aranžmánom pre fotografie realitného makléra, ktorý sa bývanie snažil predať. Paltrow sa pochválila svojim neuveriteľným puntičkárstvom aj na instagrame. Svoje kuchynské zásoby má zorganizované lepšie ako mnohé obchodné reťazce svoju ponuku!

Keďže herečka je stále v dokonalej forme, odborníci sa vrhli na to, aké potraviny herečka skladuje a čím kŕmi aj svoje ratolesti. Samozrejme sú to tie najvychytanejšie lahôdky a krásnej postave Paltrow dopraje len to najlepšie. My sa však dnes zameriame skôr na praktickú stránku veci a v našej fotogalérii nájdete množstvo inšpirácie pre jednoduchú organizáciu vašej kuchyne či špajze. Nech sa páči, vstúpte.

Autor: Mária Ambrozová