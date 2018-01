Jedlé steny: Inšpirujte svoju kuchyňu týmito vertikálnymi bylinkovými záhradkami

O kreatívnom pestovaní izboviek sme už čo to písali v tomto článku, avšak dnes sa zameriame na pestovanie zdravých byliniek, ktoré osviežia vašu kuchyňu (tým nemyslíme len priestor, no aj jedlo). Trend malých záhradiek voňavých lístkov je už u nás ako doma, no nie každému vyhovuje klasické pestovanie na okennej parapete. Skúste to teda vertikálne!

Prečítajte si aj o rastlinách, ktoré v ovzduší domácnosti pohlcujú toxíny a prečisťujú ho!

Vertikálne záhrady sú stále viac a viac in! Využívajú ich veľké firmy do svojich vstupných hál, kde sú zaručeným wow efektom, no môžeme sem zaradiť napríklad aj vonkajšie steny domu obrastené brečtanom. Prečo tento krásny efekt, ktorý navyše poriadne šetrí centimetre malých priestorov nevyužiť aj vo svojej kuchyni?

Prečítajte si aj o pestovaní aloe vera - rastlinky, ktorá má doslova magické účinky na naše zdravie!

Vertikálnu bylinkovú záhradku si vytvoríte veľmi jednoducho, pričom máte poriadnu kopu možností. Postačí trošku kreativity a je to. Na stene nezaberie veľa mieste kvetináč pod kvetináčom, tzv. vreckové kvetináče z geotextílie, stará paleta plná vašej milovanej mäty, bazalky či šalvie alebo vás presvedčí špeciálna tabuľa so zapusteným kvetináčom, ktorú dnes kúpite už v nejednej špecializovanej predajni alebo si ľahko vyrobíte aj doma. Lepšie je raz vidieť než stokrát čítať, všakže? Preklikajte sa teda našou dnešnou fotogalériou, nech sa páči!

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk