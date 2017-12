>>> Inšpirujte sa v našej FOTOGALÉRII <<<

Zrejme najpraktickejším riešením kuchyne je jej vystavanie do tvaru U, a to nie len v prípade malých, napríklad panelákových miestností, ale aj v rámci otvorených spoločenských zón, kedy jedno z krídel vytvorí praktický predel medzi kuchyňou a jedálňou alebo obývacou izbou. Mnohí stále preferujú kuchyňu ako galériu (všetko na jednej stene) alebo tvar písmena L. My vám dnes prezradíme, prečo je "U tvar" ten vyvolený.

Zlaté pravidlo

Koncept pravidla "zlatého trojuholníka" využívajú dizajnéri už veľmi dlho. V praxi to znamená uloženie troch základných bodov do vzdialenosti 120 - 270 cm od seba (chladnička, varič, kuchynský drez), pričom sa tak efektivita využitia priestoru navýši na maximum. Pri kuchynských linkách a spotrebičoch na jednej strane miestnosti, či uložených do tvaru L je tento súlad len veľmi ťažké dosiahnuť.

Či už menšie alebo väčšie priestory, všetky si zaslúžia dostatok svetla. Ideálom je okno na niektorej z troch strán kuchyne v tvare U, ktoré ponúka poriadnu dávku prirodzeného svetla, ktoré sa však napríklad v panelákových bytoch dá nahradiť napríklad svietidlami v niekoľkých leveloch - podsvietenie skriniek, lampa nad pracovnou doskou, stropné svietidlo.

Takto uložené kuchynské skrinky poskytujú často dostatok priestoru pre všetko kuchynské vybavenie a teda nie je potrebné investovať aj do vrchného radu skriniek. Ich absencia opticky zväčší a osvieži aj ten najmenší priestor a svetlé farby mu už len napomôžu k dokonalosti. Naopak veľké kuchyne si môžu dovoliť aj tmavé odtiene aj nejaký ten vzor. Tak čo? Presvedčili sme vás k reorganizácii?

