Kuchynské lavice nemusia byť nutným zlom, pohrajte sa s nimi

Pohodlné a praktické

Veľkou výhodou umiestnenia takýchto sedacích lavíc práve do kuchyne je, že vám ušetria drahocenný priestor a dizajnovo urobia veľkú službu. Či už v kuchyni alebo jedálni potrebujete dostatok voľného miesta na pohyb, varenie, obskakovanie hostí. Umiestnenie lavice do rohu izby alebo výklenku je naozaj rozumným nápadom. Rovnako tak aj umiestnenie pod bar, do stredu miestnosti, či priamo pod okná pre viac prirodzeného svetla. Okrem iného, toto sedenie je veľmi pohodlné a v prípade tej správne zvolenej výšky prijateľné aj pre vaše ratolesti.

Prečítajte si aj o červenej farbe v interiéri



Úložný priestor a aj trochu hravosti

Ďalšou neodmysliteľnou výhodou pri takomto boxovom štýle sedenia je vznik nového úložného priestoru priamo pod sedacou časťou, tam môžete uložiť napríklad podušky a vankúše, ktoré teraz nepotrebujete alebo si tam jednoducho skryjete veľké hrnce, ktoré sa vám do obyčajných kuchynských skriniek proste nezmestia. Napriek tomu nemusíte zvoliť typ lavice s úložným priestorom. Voľný priestor pod sedením potom môžete využiť napríklad na peliešky pre domácich miláčikov a podobne.



Zamerané na dizajn

Ani taký kus nábytku akým je lavica nemusí byť vyslovene nudným a tzv. nutným zlom. Práve naopak. Dnešné obchodné domy s nábytkom ponúkajú naozaj rozsiahle možnosti výberu materiálov, farieb, štruktúr, ktoré môžete do poslednej bodky doladiť k svojmu vysnívanému interiéru alebo dokonca dizajn mäkkých častí sezónne vymieňať. Navyše je stále na trhu možnosť výroby na mieru, kedy si aj posledné detaily volíte vy ako zákazníci samy.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk