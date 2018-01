Malá kuchyňa: 6 chýb, ktorým sa pri jej zariaďovaní vyhnite

Dvere sa otvárajú do kuchyne

Ak však trváte na tom, aby bola kuchyňa samostatná a uzatvorená, dvere do nej by sa mali otvárať von z miestnosti. Prípadne klasické dvere nahraďte zhrňovacími, alebo posuvnými. Tie ale vyžadujú voľnú časť steny, aby sa mali kde odsunúť. Veľa miesta ušetríte, ak necháte kuchyňu otvorenú – bez dverí alebo prepojenú s inou miestnosťou.

Používanie tmavých farieb

Pre malú kuchyňu je biela kuchynská linka vhodné východisko a dobrú službu preukáže lesklý povrch. Každé, aj drobné zrkadlenie vždy opticky zväčšuje Čím svetlejšie farby zvolíte, tým viac priestor prejasníte. Samozrejme celý priestor potrebuje dostatočné presvetlenie, najlepšie prirodzeným svetlom.

Nevhodné funkčné usporiadanie

Pri varení určité kroky vždy na seba nadväzujú a preto je potrebné mať postupne veda seba odkladací a úložný priestor, drez na umývanie, pod ním odpadový kôš a nadväzujúcu pracovnú plochu na prípravu a vedľa nej varnú dosku. Ak to nevyriešite budete v nej pracovať zložito a veľa sa nabeháte. Dobrá náväznosť jednotlivých krokov malú kuchyňu doslova zväčšuje.

Výber spotrebičov

Aby sa vám podarilo v malej kuchyni umiestniť všetky praktické spotrebiče, siahnite po modelových radách určených do malých priestorov. Nájdete v nich úzku umývačku riadu, menšiu varnú dosku, aj rúru na pečenie s mikrovlnkou v jednom. Nedajte sa ale zlákať malým drezom. Mal by sa do neho zmestiť aspoň najnutnejší riad. A ak bude uberať veľa miesta na pracovnej ploche, zaobstarajte si kryt na drez.

Vhodné je vyberať si multifunkčných pomocníkov. Napríklad kuchynské roboty ktoré pomelú mäso, vymiešajú cesto, rozmixujú a nakrájajú potraviny.

Nedostatok svetla

Nesmie chýbať osvetlenie pracovnej dosky, jedálenského stola a príjemné je aj náladové svetlo v skrinkách. Je vítané, ak stropné svietidlo možno nasmerovať kde treba. Ak bude v kuchyni veľa lesklých plôch, bude sa svetlo na nich odrážať a malý priestor sa tak niekoľkonásobne opticky zväčší.

Prečítajte si aj o štýlových kuchyniach v žltej

Mrhanie skladovacím priestorom

Tým, že si zaobstaráte maximálne množstvo úložných skriniek, získate väčší pracovný priestor. Využite každý centimeter štvorcový, neobávajte a horné skrinky umiestniť v niekoľkých radoch až po strop. Pracovnú plochu si rozšírite aj pomocou výsuvnej dosky rozumne skrytej v kuchynskej linke. Na odkladanie využite tiež sokel pod spodnými skrinkami, kde môže byť výsuvný schodík alebo zásuvka. Veľa priestoru ušetríte, ak použijete namiesto klasických spodných skriniek zásuvky s plnovýsuvmi. Okrem toho, že v nich bude mať každá vec svoje miesto, plnovýsuvy zabezpečia otvorenie zásuvky tak, aby ste mali prehľad o celom jej obsahu a mohli s ním pohodlne manipulovať.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk