Neporiadok v zásuvkách: Vďaka týmto 3 radám už bude minulosťou

Raz, dva, tri a v kuchyni je dokonalý poriadok.

Rozdelíme a uvidíme

Hneď po najbežnejšom príborníku je prvým spôsobom usporiadania chaosu v zásuvkách, používanie rozdeľovníkov. Tieto praktické, zväčša plastové, pomôcky dokážu divy. Zásuvku vám rozdelia na niekoľko menších dielov, či už pozdĺžne alebo priečne. Jednotlivé časti si dokonca môžete aj posúvať podľa potreby. Do tejto kategórie môžeme počítať aj rôzne držiaky na taniere, nožíky, koreničky alebo iné špecifické kuchynské náčinie. Získate dokonalý prehľad, vďaka čomu sa už viac nebudete v zásuvke prehrabávať.

Vymeňte obal

Používate cukor, múku alebo cestoviny priamo z vrecúška? Mnohé z často používaných potravín majú veľmi nepraktický a nestály obal, presypte ich radšej do osobitných nádob. Kúpiť sa dajú v rôznych tvaroch, farbách, z plastu alebo zo skla. Vďaka stálosti materiálu môžete nádoby pekne uložiť vedľa seba alebo do už spomínaných rozdelených častí. Navyše, vďaka priehľadnému telu vidíte obsah nádob a viete, kedy čo treba dokúpiť. Do jednej nádoby tak možno zmestíte aj dve kilá múky, pričom vo vrecúšku máte iba jedno a aj to sa v zásuvke občas vysype.

Košíky

Rozmýšľali ste ako v zásuvkách uložiť utierky na riad, pečivo, zeleninu alebo ovocie? Aj na to je riešenie. Zásuvka v podobe otvoreného koša. Ide už síce o náročnejší spôsob ale výsledok určite stojí za to. Tento nápad je totiž nie len praktický, ale aj estetický, keďže koše môžu vyzerať ako skutočné prútené košíky. V mnohých prípadoch nimi aj skutočne sú. Preto sú najvhodnejšie do rustikálnych alebo vintage kuchýň, ktoré originálne dopĺňajú. Ich výhodou je to, že podporujú cirkuláciu vzduchu, čo je dôležité hlavne pre ovocie a zeleninu. Uložiť do nich môžete aj spomínané utierky, obrusy, prípadne niečo, čo by ste

radi z časti vystavili na obdiv.

Autor: Iveta Madigárová - Čujdíková