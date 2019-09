Neviete sa rozhodnúť, či mať v kuchyni vstavané, alebo voľne stojace spotrebiče? My vieme!

Pred výmenou spotrebiča je otázka ich umiestnenia veľmi dôležitá. Jedni prisahajú na svoje vstavané, iným viac vyhovujú tie voľne stojace. Čo však, ak plánujete zmenu týchto dispozícií? Trend vstavaných spotrebičov iste dorazil aj do vašej kuchyne. Možno máte vstavaný len jeden, zrejme však hneď viacero spotrebičov.

Má to svoje nesporné výhody, zabudované spotrebiče sú totiž nenápadnejšie, presne zapadnú do kuchynského zariadenia a keď ich práve nepoužívate, ani o nich nemusíte vedieť. Naopak, pri voľne stojacich spotrebičoch treba počítať s väčším priestorom i nutnosťou skombinovať ich farebnosť alebo prevedenie s ostatnými spotrebičmi i so štýlom vašej kuchyne.

Napriek tomu majú aj svoje výhody, napríklad pri ich výmene či oprave máte jednoduchší prístup, viete ich zapojiť alebo vypojiť vo vlastnej réžii bez privolávania inštalatéra.

Oplatí sa zmena?

Možno plánujete sťahovanie alebo vynovenie už existujúcej kuchyne. Prirodzene, otázka ako pristupovať k spotrebičom bude jedna z mimoriadne dôležitých. Je dobré vedieť, že aj voľne stojace spotrebiče, ktoré vám doteraz dobre slúžili alebo sú pomerne nové, môžete zabudovať do kuchynskej linky.

Niekedy predajcovia alebo odborníci toto zabudovanie neodporúčajú, ak však dodržíte potrebné podmienky pre inštaláciu spotrebiča, nebude to predstavovať problém. Počítajte predovšetkým s dostatočne veľkým priestorom na vetranie spotrebiča - platí to napríklad pre zadnú stranu chladničky, ale i mikrovlnnej rúry.

Náš tip: Pri plánovaní dobre premerajte spotrebič, aby sa do vyhradeného priestoru zmestil. Nezabudnite preveriť nastaviteľné nožičky, tie vám umožnia meniť konečnú výšku spotrebiča. Pri zabudovaní voľne stojacich spotrebičov tiež treba vopred pripraviť vhodné rozvody.

Podobne budete musieť postupovať aj v prípade, že namiesto voľne stojaceho spotrebiča budete chcieť zabudovaný. Tu treba počítať s úpravou, prípadne s výmenou pracovnej dosky alebo so zaobstaraním identického korpusu a dvierok pre zabudovaný spotrebič. Ak zabudujete do linky chladničku, počítajte s priestorom na odvetranie pre cirkuláciu vzduchu - robí sa jednoducho, a to pomocou vetracej mriežky v sokli linky.

Vstavané za vstavané

V tomto prípade je najjednoduchšie, ak meníte jeden výrobok za iný tej istej značky. Zvyčajne sú totiž rozmerovo identické, čo vám obnovenie kuchynských spotrebičov značne zjednoduší. Samozrejme, ak máte dôvody, pre ktoré chcete tento raz siahnuť po inej značke, dbajte na to, aby ste si overili všetky rozmery alebo sa v špecializovanej predajni poraďte s predajcom, ktorý vám vyhľadá vhodnú náhradu vášho starého vstavaného spotrebiča.

Nahliadnite do našej GALÉRIE a presvedčte sa, ktorý typ spotrebiča sa v kuchyni páči práve vám.

Autor: Agáta