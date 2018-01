Nie je rúra ako rúra: 4 tipy, ako vybrať správnu mikrovlnku

Aké funkcie mikrovlnné rúry ponúkajú?

Mikrovlnný ohrev v niekoľkých stupňoch výkonu, rozmrazovanie a grilovanie už patria k základným funkciám mikrovlnných rúr. Prerazili aj programy na zapekanie, ktoré umožňujú upiecť v mikrovlnke koláč či pizzu. Najvyššie modely disponujú funkciou horúceho vzduchu, ktorá zastúpi klasickú rúru na pečenie, či varením v pare pomocou špeciálnej parnej nádoby.

Pri príprave jedál podajú pomocnú ruku automatické programy, ako: pizza, mäso, zemiaky, cestoviny, zelenina, ryby, nápoje/káva, popcorn, koláč, kura. Oceníte aj viacfázové varenie, ktorým nastavíte viacero krokov naraz - napríklad päťminútové rozmrazovanie a následne sedemminútový mikrovlnný ohrev.

Pri takto vybavených voľne stojacich mikrovlnkách však rátajte s vyššou cenou, okolo 200 €. Vyžadujú aj viac priestoru, oproti základnému modelu sú hlbšie zhruba o 10 cm. Podobnými funkciami disponujú aj zabudované mikrovlnné rúry. V plnej výbave ich nájdete pod označením kompaktné rúry.

Mikrovlnky sa odlišujú veľkosťou vnútorného priestoru. Ako vybrať tú správnu?

Pri výbere mikrovlnnej rúry zvážte, čo v nej budete pripravovať. Ak len jedlo ohrievate a rozmrazujete, vystačíte si so základným vybavením s otočným tanierom s priemerom 24,5 cm. Naopak, ak plánujete zapekanie alebo grilovanie, určite je vhodnejšie voliť model s vyššou kapacitou a väčším priemerom otočného taniera. Funkcie varenie v pare a horúci vzduch kapacitu spotrebiča i priestorové nároky na umiestnenie zvyšujú.

Dokáže mikrovlnka plnohodnotne nahradiť rúru na pečenie?

Áno, v mikrovlnke s horúcim vzduchom je totiž použité rovnaké kruhové ohrievacie teleso a ventilátor. Rozdiel je iba vo veľkosti vnútorného objemu: Kým rúra na pečenie má zvyčajne 65 - 75 litrov, voľne stojaca mikrovlnka 30 - 35 litrov a kompaktná 40 - 46 litrov. Aj v kompaktnej rúre môžeme piecť na dvoch úrovniach naraz. Jej výhoda je, že pri pečení potrebuje zohrievať menšie množstvo vzduchu, čím šetrí čas a energiu.

Za rýchlejšou prípravou sa ukrýva aj kombinácia horúceho vzduchu a mikrovlnného výkonu, ktorý je v tomto prípade znížený na 350 - 500 W, v závislosti od druhu pripravovaného pokrmu a modelu. Zatiaľ čo mikrovlny jedlo upravujú zvnútra, horúci vzduch zvonku. Mäso je tak vnútri šťavnaté a zvonka chrumkavé. Menší objem kompaktnej rúry je však pre obmedzený priestor na pečenie súčasne jej slabinou. Preto je kompaktný spotrebič vhodný najmä pre menšiu domácnosť a do kuchyne, kde sa objemná rúra na pečenie nezmestí.

Kam a ako umiestniť zabudovanú mikrovlnku?

Tradičné umiestnenie zabudovanej mikrovlnnej rúry je do horných skriniek či nad rúrou alebo vedľa rúry na pečenie zabudovanej do kuchynskej zostavy vo výške očí. Tak ako pri klasickej rúre, aj pri mikrovlnke platí základné pravidlo, nesituovať ju vedľa chladničky. Tá by sa od nej zbytočne zahrievala a zvyšovala by sa jej spotreba. Pre mikrovlnnú rúru musí byť pripravený priestor, ktorý ráta so štrbinou, medzi spotrebičom a hornou časťou skrinky, na odvetranie. Tip na čistenie Nečistoty zo stien mikrovlnky ľahko utriete handričkou, keď do nej vložíte polovicou citróna s 300 ml vody a zahrievate ich 10 minút pri 100-percentnom výkone.

Čo do mikrovlnky nepatrí?

Potraviny neohrievajte na hliníkových táckach, spôsobujú iskrenie.

Riad z plastovej peny sa pri vysokých teplotách môže rozpustiť a kontaminovať potraviny. Nevhodné je aj drevo, ktorému hrozí vysušenie a prasknutie.

Prasknutiu misy na zapekanie zabránite, keď ju umiestnite aspoň 5 mm nad otočný tanier.

Malé množstvo alobalu môžete použiť na zakrytie tenkých plátkov mäsa, aby nedošlo k ich prevareniu. Alobal však musí byť minimálne 2,5 cm od stien mikrovlnky. Na zakrytie potravín pri opakovanom ohreve použite papierové utierky či papier na pečenie, ale len pri krátkodobom ohreve a pod vaším dohľadom.

Kovový riad zabraňuje prenikaniu mikrovĺn, preto pre správny ohrev použite riad určený pre mikrovlnné rúry.

Odborník radí

Darina PAPÁČOVÁ

produktová školiteľka Indesit, Hotpoint, Whirlpool

Čo hlásajú trendy v mikrovlnkách?

Atraktívne sú rôzne farebné vyhotovenia mikrovlnných rúr. Bohatšie je programové vybavenie v podobe zabudovaných automatických programov či varenia podľa hmotnosti jedla. Na trhu nájdete novinku, ktorá je vybavená 5 automatickými funkciami na prácu s čokoládou - rozpustená čokoláda, temperovaná čokoláda, horká čokoláda v šálke, čokoládový krém a čokoládové sušienky. Napríklad na rozpustenie vám stačí čokoládu vložiť v špeciálnej nádobe do mikrovlnnej rúry, zapnúť konkrétny program a rúra vás sama upozorní, kedy treba čokoládu premiešať a kedy je rozpustená.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Katka ŠATANKOVÁ