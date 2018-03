Nová kuchyňa v štyroch krokoch: Ako vytvoriť za málo peňazí veľa muziky?

Rozhodnúť sa pre zmenu v kuchyni nie je jednoduché. Väčšinou si to vyžaduje vyradiť ju na pár dní z prevádzky a tiež do nej investovať nemalé finančné prostriedky. Ak ste však skalopevne pre túto zmenu rozhodnutí, nemusíte hneď meniť kompletnú zostavu kuchynskej linky. Aby ste dosiahli poriadny efekt postačí naozaj málo.

Čo so skrinkami?

Napadlo vám niekedy jednoducho zložiť dvierka skriniek z pántov a premaľovať ich? Spôsobí to v priestore doslova revolúciu! Nakoniec, ak vaša kuchynská linka má už čo-to za sebou a zdobí ju nejeden fliačik či škrabanec, tým, že jej pôvodnú povrchovú úpravu zbrúsite a nanesiete novú vrstvu farby a laku odolného voči vode a pare ju stopercentne oživíte. Nezabudnite ani na nové rúčky. Za deň ste s prácou hotoví a pri takejto zmene dokonca poriadne ušetríte.

Poriadne osvetlenie

To, že vám vaša kuchyňa pripadá mdlo a nevľúdne môže mať na svedomí aj nesprávne zvolené osvetlenie. To, ako veľmi ovplyvňuje pocit z miestnosti si snáď ani neuvedomujeme. Jedna vec je nedostatok denného svetla, ak je váš byt otočený napríklad na severnú stranu alebo ak vám pred domom vyrástli hoci krásne, no príliš vysoké stromy. Umelé osvetlenie, ktorým počas dlhých zimných večerov svietime musí byť čo najideálnejšie, a preto sa určite inšpirujte našim článkom, v ktorom sa dozviete všetko potrebné: Posvieťte si v kuchyni: Naplno ju využijete iba keď v nej dobre uvidíte.

Len 100 €?

Malú zmenu, no veľký efekt vytvorí aj taká „drobnosť“, akou je výmena pracovnej dosky. A ak pracujete na rekonštrukcii vašej kuchyne postupne, nebude veľkým zaťažením ani pre vašu peňaženku. Ceny sa pohybujú v závislosti od mohutnosti materiálu, ktorý zvolíte, no priemerný rozmer vo vyššej kvalite vyhotovenia do svojej kuchyne dostanete už aj za 100 €, ktorých investíciu určite neoľutujete. Zmena bude o niečo viditeľnejšia najmä ak k svojej pôvodnej pracovnej doske zvolíte nové, kontrastné vyhotovenie (ak bola pôvodná svetlá, dodajte kuchyni trošku šmrncu tmavou doskou).

Je to aj o doplnkoch

Spotrebiče (či už väčšie alebo menšie) nekupujeme každý deň, no ak už, tak sa ich snažte zladiť. Vyberte si spôsob vyhotovenia, ktorý sa vám páči najviac a prispôsobte mu sériu kuchynského vybavenia. Bude to pochrómovaná mikrovlnka a kávovar alebo jemná smotanová na chladničke a umývačke? Alebo dokonca krvavočervený hriankovač, ktorý sa bude hodiť napríklad aj k závesom a poťahom na stoličkách? Takéto drobnosti vytvárajú celok, nezabúdajte.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk