Opäť je v móde: Toto mala zaručene v kuchyni aj vaša babka

Tapeta sa vracia opäť do módy! Už sa zbavila stigmy socialistických bytov tapetovaných nesympatickými vzormi bez stierok. Dnes je tapeta malým umeleckým dielom. Vďaka odolnosti voči vlhkosti aj teplote dokáže byť veľmi vhodným nástrojom aj na to, aby poslúžila ozdobeniu kuchyne.

Rýchle a krásne zladenie

Pomocou tapety môžete prakticky z večera do rána zmeniť celý koncept kuchyne. To znamená, že nepotrebujete meniť nábytok ani zakrývať skrinky pred farbou. Stačí použiť správnu tapetu, niekedy aj samolepiacu a inovovať priestor. Pozor, tapeta sa dá uchytiť len na hladkú plochu. Ak máte vrúbkovanú omietku, bude potrebné ju predtým vyhladiť.

Zaujímavé dekorovanie

Tapeta v kuchyni nemusí byť hlavným, môže byť iba dekoračným prvkom. Neviete, ako ozdobiť stenu oproti pracovnej doske či ako vytvoriť zaujímavý priestor okolo skriniek? Zvoliť môžete tapetu s umeleckými a s kuchynskými motívmi a zaručene nastane osvieženie.

Do otvorených kuchýň

Čoraz obľúbenejšie sú kuchyne, kde horné skrinky už nie sú vystavené ako komíny, ale nad pracovným priestorom sú už len poličky, ktoré vytvárajú dojem ľahkosti. No ešte krajšie vyniknú, ak nebudú napríklad len na jednofarebnom podklade steny, ale na tapete so zaujímavými vzormi. Kuchyni to dodá zaujímavý šmrnc.

Luxus do jedálenského kúta

Jedálenský kút bude mať úplne inú príchuť, ak stavíte na vliesové tapety. Ich príjemná povrchová úprava je jemná, môže byť štruktúrovaná, pripomínajúca plyš a do jedálenského kúta vnesie teplo a útulnosť. Jemné farby, príjemný materiál a budete sa cítiť aj v bežnom dome ako na zámku.

Čiastočné osvieženie

Ak máte väčšiu kuchyňu rozdelený do viacerých častí, je veľmi pekné okolo okna inštalovať tapetu s kvetmi a s prírodnými motívmi. Tapeta si nerobí nárok na celý priestor. Vie byť pekným osviežením aj v ohraničenom priestore.

Tapety aj na skrinky?

Aj to je jedna z možností, ako spraviť zo starej kuchyne prakticky novú. Môžete použiť samolepiace tapety na kuchynské skrinky, a tak im vdýchnuť nový život. Nebojte sa experimentovať so vzormi ani s farbami.

A že to stojí za to, si môžete pozrieť v našej galérii. Ná-dhe-ra!

Autor: Marcos