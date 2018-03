Zaostrené na jedáleň: Ako si vybrať ten správny stôl a stoličky?

Priestranná miestnosť na zriadenie jedálne vo väčšine domácností chýba a často sa treba uspokojiť s jedálenským kútom v kuchyni či obývačke. Súčasný trend nahráva otvoreným priestorom, v ktorých je jedáleň akousi spojnicou medzi kuchyňou a obývačkou. Pri riešení jedálne vychádzajte z vlastného spôsobu života a početnosti rodiny.

Ste veľká rodina, ktorá trávi veľa času pri spoločnom stolovaní, alebo je to skôr výnimka a doma sa stravujete len ojedinele? Ak máte často hostí, vyžijete väčšiu jedáleň aj väčší stôl. Minimálny priestor, ktorý má mať každý stravník pri stole, aby sa pohodlne najedol a neštuchal pritom svojho suseda, je 40 x 60 centimetrov, no nič nepokazíte, ak to bude viac.

Pre celú rodinu

Veľkosť jedálenského priestoru je hlavným faktorom pri výbere jedálenského stola. V priestrannej jedálni siahnite po veľkom masívnom stole. Sklenený model vnesie do priestoru ľahkosť a eleganciu. Ak zariaďujete jedálenský kút v kuchyni, voľte radšej rozkladací stôl, ktorý v zloženom stave zaberá minimum miesta a po rozložení poskytne stolovanie pre šesť a viac hostí.

Stôl musí byť vždy pevný a stabilný. Veľmi obľúbené sú okrúhle a oválne kúsky, za ktorými sú si všetci rovnocenní a netreba zavádzať pravidlá, kto bude sedieť za vrchom stola a kto na druhej strane. Je však náročnejší na priestor a vynikne vo väčšej, štvorcovej miestnosti. Priemer takéhoto stola má byť pre 3 až 4 osoby 100 centimetrov, pri väčšom počte pripočítajte na každé dve ďalšie osoby 25 centimetrov. Okrúhle stoly majú väčšinou jednu nohu, preto dbajte na to, aby bol podstavec stabilný.

Mixujte

K jedálenskému stolu vyberte pohodlné stoličky a ak vám to dispozícia jedálne dovolí, praktické sú aj lavice. Pri stoličkách si okrem dizajnu všímajte rozmery, predovšetkým výšku stoličky vzhľadom na výšku stola. Medzi výškou sedadla stoličky a najnižším okrajom stolovej dosky má byť 25 až 30 centimetrov.

Jednoduchšie je zadovážiť si kompletnú zostavu, ale súčasné trendy nahrávajú nekonečnej kreativite. Napríklad k masívnemu stolu sa hodia stoličky z plastu, najlepšie z transparentného, aby drevo krásne vyniklo. Populárny je aj eklektický štýl, takže pokojne môžete mať každú stoličku inú. Líšiť sa môžu nielen tvarom a farbou, ale aj použitým materiálom.

