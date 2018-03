S kávou je deň hneď krajší: Ako si vybrať ten správny kávovar?

Skôr ako siahnete po kávovare, vezmite do rúk mlynček. Úplne zabudnite na malé elektrické mlynčeky s nožmi. Kávu nerovnomerne rozsekajú a prehrejú. Výborné sú automatické alebo ručné mlynčeky s keramickými kameňmi. Kávu pomelú precízne, bez prepaľovania a umožňujú nastavenie hrúbky. Espresso si vyžaduje najjemnejšie mletie, filtre o niečo hrubšie a káva do french presse najväčšiu hrúbku. Tá dokonca ovplyvní, či káva bude viac kyslá, alebo sladšia. Jemnejšie mletie znižuje kyslosť, naopak, pri hrubšom môže vystúpiť. A experimentovať môžete prakticky do nekonečna.

Klasický automat

Predstavuje zariadenie aj s integrovaným mlynčekom, je to kuchynský elegán a dobrý sluha, ale trochu zlý pán. Zvládne všetko od espressa až po latté, ale máte malú možnosť ovplyvniť výslednú chuť kávy. Pri automate obetujete za rýchlosť prípravy kus vlastného nasadenia. Ako bude káva chutiť, neovplyvníte vy, ale stroj. Ideálna voľba pre tých, ktorí chcú každé ráno svoju kávu a po obede kapučíno či latté bezprácne.

Pákové stroje

Sú výrazne lacnejšie ako automaty, no dobrú kávu vám spravia len pri znalosti procesu jej prípravy. Takisto počítajte s tým, že budete musieť nájsť miesto pre externý mlynček.

Extrakciu kávy zapínate a vypínate sami, preto dbajte, aby nepresiahla 25-30 sekúnd. Výhodou je veľká možnosť korigovať výslednú chuť nápoja a ide o značný rituál. Zvláda pritom len klasické espresso, všetky ďalšie druhy kávy si budete musieť pripraviť rovnako manuálne pomocou dýzy na zahriatie mlieka. Ide o kávovar pre tých, ktorí si chcú na kávu spraviť čas.

Nejde o preteky

Kávovar nie je športový automobil. A hoci mnoho výrobcov na prvom mieste uvádza silu tlaku pätnásť barov ako základ na dobré espresso, netreba im veriť. Najlepšie dostanete pri tlaku 9 barov. Pätnásť a viac barov je v princípe to isté, ako kúpiť si Ferrari na slovenské cesty. Nemáte ho kde využiť. Príliš veľký tlak dokonca môže vyextrahovať z kávy aj nežiaduce chute, čo už naruší jemnosť nápoja. Túžba po vysokotlakovej pumpe je teda viac-menej marketingový pretlak ako zlepšenie tradičného espressa.

Tretia vlna

O priaznivcoch „tretej vlny“ sa hovorí ako o majstroch kávy, ktorí sa zaujímajú nielen o to, či je káva sladká, alebo horká, studená alebo horúca, ale skúmajú jej pôvod, experimentujú s prípravou, hľadajú neznáme odrody a často aj chute, ktoré už pripomínajú someliérsky slovník. Zaťažení sú primárne na filtrované druhy kávy.

Využívajú Hario, vacuum pot, V60, aeropress, ktoré dokážu pripraviť aj malú kávu s veľkým potešením. Sú to riešenia pre tých, ktorí chcú venovať príprave nápoja viac času ako jeho pitiu. Väčšina metód je založená na prekvapkávaní cez filter. Tu platí zásada, že každý papierový filter najprv prepláchnite horúcou vodou a následne pripravujte kávu. Bez tejto predprípravy môže samotný papier ovplyvniť výslednú chuť, čo nepoteší žiadneho fajnšmekra. Ide o filtrovanú kávu pre tých, ktorí chcú alternatívu k espressu.

Partner na cesty

Najjednoduchší a najľahší pomocník na prípravu kávy je takzvaný french press. Ide o filtráciu na báze kovového sitka. Pozor, kávu pri ňom treba mlieť približne na hrúbku kryštálového cukru a extrakcia je štyri minúty.

Správny pomer kávy predpokladá 8 gramov na 250 mililitrov vody. Vtedy je chuť najlepšia. Je vhodný na cesty, na poobedňajšie kávičkovanie, no aj ako doplnok ku kapsulovým či automatickým kávovarom, ak si raz za čas chcete vychutnať nový druh výnimočnej kávy.

Ako na koťogo?

Čo na prvý pohľad vyzerá ako slovná hračka, prináša veľmi chutnú kávu. V princípe ide o taliansky spôsob prípravy kávy v malom kávovare, ktorý sa kladie rovno na varič. Niektorí milovníci kávy tento spôsob považujú za drsný, pretože kávu zbytočne prepráža. Tu je nutné povedať, že ide o taliansku špecialitu a Taliani sú známi tmavším pražením.

Káva je tak ťažšia a horkejšia a vyššia teplota nie je taká rozhodujúca, ako pri svetlo pražených druhoch, na tie sa koťogo hodí menej. Ak chcete túto kávičku ochutnať, je vhodné stredné mletie a do vrchnej časti nezabudnite pridať malé množstvo vody. Prvá káva sa tak nezačne pripaľovať. Plameň majte na strednej úrovni a vypnite ho predtým, ako voda úplne zovrie, vtedy dostanete najjemnejšiu možnú chuť.

Kapsulové automaty

Možnosti prípravy kávy by neboli komplexné, ak by sme na ne zabudli. Nepotrebujete žiadne nástroje, vedomosti ani dlhú prípravu. Navyše tieto kávovary majú dlhodobú históriu práve v Taliansku, kde sa káva považuje za druhé materské mlieko. Medzi nevýhody však patrí najmä malý výber káv. Nemožno si kúpiť balíček novej kávy alebo si doniesť dobrú kávu z ciest po svete. Takú si tu neuvaríte. Odkázaní budete vždy na druhy, ktoré poskytne výrobca a v súčasnosti čoraz viac rezonuje ekologický aspekt v podobe množstva vyhodených kapsúl. Je to dobrá a rýchla káva pre nenáročných konzumentov.

Autor: Marek Mittaš