Skôr než poviete kuchyni áno: Ako sa vyhnúť chybám?

Nová kuchyňa si od vás zaslúži premyslené kroky. Predsa len sa nevyberá iba na základe vkusu, ale aj podľa priestorových možností, rozpočtu a rodinných zvyklostí. Nastáva teda čas na návštevu odborníkov. Potrebné je porovnanie aspoň dvoch. Nielenže nájdete iný prístup, ale si aj otestujete, ako vám ktorý predajca vidí do duše. Pri kúpe kuchyne sa budete s predajcom stretávať viackrát, kým pochopíte, z čoho si môžete vyberať a čo je pre vás zbytočný luxus.

Materiály

Nielen dispozične kvalitný projekt by vás mal presvedčiť o vhodnosti pre vás. Zaujímať by ste sa mali aj o materiál. V predajniach nájdete niekoľko povrchových úprav zoradených podľa cenových tried. Najlacnejšie sú povrchy z laminátu, nasledujú fólie, dyhy a lakované povrchy. K najdrahším a trendovým sa radia sklenené povrchy so sieťotlačou. Použité materiály by mali byť podložené aj dokladmi o neškodnosti a vhodnosti do kuchynského prostredia. Materiál by mal odolávať zvýšenej vlhkosti, záťaži aj chemickým látkam a kyselinám.

Drevotrieska, ktorá sa najčastejšie používa, by mala mať zvýšenú hustotu, s čo možno najnižším množstvom lepidiel. Bude lepšie odolávať tlaku, pevne držať pánty a nepoškodí vaše zdravie škodlivými výparmi. Laminát, fólia či lak môžu byť takisto na rôznej kvalitatívnej úrovni. Ak je kvalita u predajcu zaručená, určite sa o nej rád rozhovorí a spomenie aj nevýhody konkurentov. Pozor na kovanie! Kvalitu nerozoznáte na prvý pohľad. Preveríte ju až po x-násobnom otvorení a zatvorení dvierok a zásuviek. Uprednostnite radšej dlhú záruku.

Rozhodujúce detaily

Možno vás nikdy nenapadlo, že hĺbka, šírka aj výška kuchynských skriniek je u rôznych výrobcov rozdielna. Kým jeden ponúka len unifikované rozmery, druhý sa vie prispôsobiť požiadavke konkrétneho zákazníka i doladeniu šírky skrinky do individuálneho priestoru. Rozdielne je aj vnímanie takéhoto benefitu. Môže byť pre firmu štandard, alebo extra požiadavka s extra cenou a termínom dodávky. Nuž aj na takúto ponuku je vhodné sa informovať skôr, ako po niekoľkohodinovom vysedávaní nad špecifikáciou kuchynskej linky. Pri výbere rozmerov skrinky je vhodné brať do úvahy praktické stránky.

Napríklad čím je spodná skrinka hlbšia, tým viac úložného miesta získate. Na prehľadné uskladnenie poslúžia praktické výsuvy či zásuvky. Ak dno zásuviek vybavíte organizérmi, teda deliacimi prvkami, bude všetko prehľadne usporiadané. O väčšiu pracovnú plochu sa postaráte, ak si pracovnú dosku zvolíte širšiu, ako je bežných 60 centimetrov. Rozšírené miesto v zadnej časti pracovnej dosky prakticky využijete napríklad na odkladanie koreničiek, mixérov alebo na osadenie funkčnej zásteny, do ktorej ukryjete množstvo pomôcok, ktoré sa oplatí mať vždy poruke.

Pri výbere vrchných skriniek sa väčšinou prihliada na veľkosť úložného priestoru, hoci módne trendy ich v súčasnosti tlačia do úzadia. Myslieť by ste mali na pohodlie pri práci a voľnosť pohybu. Oproti klasickému otváraniu sa javia praktickejšie výklopné a posuvné mechanizmy. Ušetria miesto pri otváraní a pri práci vám dovolia mať skrinky otvorené bez toho, aby vám zavadzali.

Ak ste skôr zástancovia klasických otváracích dverí, skúste sa poobzerať po ponuke kovania, ktoré dvierka otvorí „dokorán“, teda aj do 170-stupňového uhla. A keď už sme pri otváraní, nezabudnite si pri obhliadke kuchynského štúdia vyskúšať rôzne spôsoby otvárania skriniek. Teda či vám vyhovuje klasická príchytka, otváranie jemným zatlačením na dvierka, alebo skryté, vytvorené iba zafrézovaním hrany.

Kuchynská dilema

Väčšina pochybností okolo kuchyne sa týka výberu zásteny. Čo je v móde a čo sa hodí? Ak by ste sa pozreli na najčastejší výber materiálov na zástenu v našich končinách, favorit je jednoznačne sklo.

V obľube je pre jednoduchú údržbu aj individuálny estetický zážitok. Grafická potlač umožňuje vybrať si motív podľa vášho želania. Nevýhodou je, ak chcete v tomto materiáli rezať otvory napríklad na zásuvky alebo na závesný drôtený program. Ak upustíte od estetiky, môžete si vybrať z bohatej ponuky takzvaných funkčných zásten. Tie ukryjú nože, koreničky, osvetlenie aj kvetináče s bylinkami.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Edita JANÍKOVÁ