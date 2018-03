Pracovná plocha má byť rovnomerne osvetlená po celej dĺžke. Dá sa to docieliť dostatočným počtom bodových svietidiel alebo líniovými osvetľovacími telesami. Tie sa buď zapustia do drážky, alebo sa pripevňujú na spodnú stranu horných skriniek či políc. Výhoda zabudovania je ľahšie čistenie a fakt, že svetlo nesvieti priamo do očí. Ak vám nestačí statické svetlo, vyberte si osvetľovacie telesá s nastaviteľným smerom svietenia. Funkcia stmievania zas umožní vytvoriť v kuchyni správnu atmosféru, aj keď práve nekuchtíte. Niektoré modely sú vybavené senzorom pohybu a keď sa k nim priblížite, automaticky sa zapnú. Mali by však zároveň mať i súmrakový senzor.

Rôzne možnosti

Bodové svetlá nemusia byť nainštalované napevno, môžu sa posúvať po špeciálnej lište. Pri líniových sa dajú jednotlivé moduly navzájom pospájať alebo sa nainštaluje pásikové svietidlo požadovanej dĺžky. Osvetlenie pracovnej dosky sa dá efektne riešiť aj svietidlami zakomponovanými v sklenenom dne nástenných skriniek. Takéto svietidlo môže nasvecovať nielen pracovnú dosku, ale aj vnútro skrinky.

Hitom je LED

Kvôli úspore energie a dlhej životnosti sa ako zdroj svetla presadili LED žiarovky, ktoré sa navyše rýchlo rozsvecujú a veľmi dobre znášajú časté zapínanie a vypínanie. No nie všetky LED pásiky vyhovujú požiadavkám na osvetlenie pracovnej dosky. Nestačí totiž, aby mali vyhovujúcu intenzitu a správnu farbu, musia aj odolávať pôsobeniu pár z varenia. Napriek tomu, že LED pásiky sa dajú prilepiť na spodnú stranu horných skriniek, je lepšie, kvôli chladeniu, umiestniť ich do hliníkových líšt. Pri vybraných modeloch možno meniť farbu osvetlenia, a tým vytvárať rôzne svetelné scény. Na prácu sa však odporúča iba biela farba.

V úlohe lampy

Aj pri varení je dôležité správne svetlo. Postarať sa oň má zabudované osvetlenie v digestore. Pri výbere digestora si preto všímajte typ svetelného zdroja. Najčastejšie je vybavený halogénovými žiarovkami. Čoraz viac modelov sa však dodáva s LED osvetlením. V digestoroch primárne určených na halogénové žiarovky sa neodporúča ich výmena na LED. Mohla by sa totiž poškodiť riadiaca elektronika digestora z dôvodu inej spínacej charakteristiky halogénových a LED svetelných zdrojov. Ak plánujete s digestorom „svietiť“ celý večer, radšej voľte úspornejšie LED, pri ktorých sa nemusíte obávať prehriatia. Nevyžadujú ani častú výmenu žiarovky, čo je pri väčšine digestorov náročná procedúra. K žiarovke sa totiž dostanete až po odstránení filtra.

Svetelné parametre

Svetelné zdroje s vysokým CRI, teda indexom podania farieb, zobrazujú farby osvetľovaných predmetov vernejšie. CRI sa pohybuje v rozmedzí 0 až 100, pričom hodnota 100 zodpovedá podaniu farieb pri osvetlení slnečným svetlom.

Farebná teplota svetla sa označuje v kelvinoch. Nižšie hodnoty reprezentujú teplé biele svetlo: do 3 500 kelvinov, vyššie, studené biele svetlo: od 6 000 kelvinov. Na porovnanie, klasická žiarovka má farebnú teplotu 2 800 kelvinov.

Svetelný výkon sa udáva v lúmenoch. Na ľahšiu orientáciu uvádzajú výrobcovia pri LED žiarovkách aj ekvivalent klasickej žiarovky, ktorú svetelný zdroj nahrádza.

PB radí

Výber osvetlenia podmieňuje povrch pracovnej dosky a zásteny. Na svetlých, lesklých a hladkých povrchoch je intenzita svetla, vďaka odrazu, vyššia. Naopak, tmavé, matné a štruktúrované povrchy svetlo pohlcujú a intenzitu osvetlenia znižujú.

Odborník radí

Martin SAJBERT

www.philips.sk

Čo má spĺňať osvetlenie pracovnej dosky?

Dôležité je používať svetelné zdroje s CRI min 80. Dnes sú moderné LED svetelné pásy, ale väčšina lacnejších na trhu dostupných tieto hodnoty nedosahuje. Sú určené len na dotvorenie atmosféry. Výsledok je zlé zobrazenie farieb, čo môže mať v priestore, kde pracujeme s ostrými predmetmi, neblahé následky.

Vzhľadom na to, že svetlo na pracovnú dosku dopadá z výšky okolo pol metra, nie je potrebná vysoká intenzita svetelného zdroja. Na pracovnú plochu s dĺžkou 150 centimetrov postačujú dva svetelné zdroje so svetelným výkonom od 150 do 400 lúmenov, podľa intenzity osvetlenia okolitého prostredia. Farba svetla - studená, neutrálna alebo teplá - závisí od vlastných preferencií.

Autor: Pekné Bývanie/Zlatica VARGOVÁ