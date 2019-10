Vždy uprataná kuchyňa? Na svete existuje štýl kuchyne, s ktorým sa vám to podarí

Jediná kuchyňa, ktorá bude vždy uprataná, je tá, ktorú nie je vidieť.

Kuchyňa ako súčasť obývacej izby je témou, ktorá rozdeľuje ľudí na dva tábory. Jedni na ňu nedajú dopustiť a druhí si to nechcú ani predstaviť. Hlavným argumentom odporcov ostáva „pracovný" vzhľad, ktorý neladí so spoločenskou a reprezentatívnou obývacou izbou.

Ak kuchyňu pravidelne používate, určite nevyzerá ako na reklamnej fotografii. Na pracovnej ploche sú rôzne pomôcky, drobné spotrebiče a niekedy aj použitý riad. Tento neporiadok určite nezapadá do predstavy o upratanom interiéri. Riešenie je jednoduché - kuchynskú linku schovať.

Čosi je za dverami (posuvnými)

Nápad schovať kuchynskú linku za posuvné dvere nie je úplne nový, len u nás sa presadzuje postupne. Spočiatku na tento účel slúžili vysoké dvere, ktoré sa dali zložiť a zasunúť medzi kuchynské skrinky. Neskôr sa vzhľad dverí zmenil - už zakrývali len pracovnú plochu a horné skrinky linky vrátane spotrebičov. Dnes môžete mať posuvné dvere vertikálne aj horizontálne, ktoré sa ovládajú na elektrický pohon.

Raz-dva poriadok

Posuvné dvierka fungujú na rovnakom princípe ako interiérové posuvné dvere. Môžu mať jedno i viac krídiel. V prípade, že zvolíte posuvný mechanizmus len na horné skrinky, ostane vám neobmedzený prístup k veciam v spodných skrinkách.

Mechanizmus má horné vedenie, preto nič nenarúša celistvosť pracovnej plochy. Za dvere môžete schovať celú kuchynskú linku a jej výsledný vzhľad môže pripomínať stenu s dreveným obložením. Alebo môžete staviť na dvierka z matného skla.

Bez úchytiek

Čistý dizajn linky podporuje bezúchytkové riešenie skriniek. Namiesto nich „letí" mechanizmus push to open. Na skrinky zatlačíte a oni sa pootvoria na medzeru, aby ste ich mohli otvoriť. Ďalšou možnosťou je vybaviť zásuvky a skrinky elektrickým systémom a otváranie je ešte jednoduchšie - stačí zľahka ťuknúť a otvoria sa sami. Moderné linky majú tiež úchytky umiestnené v skosenej hrane dvierok

Nika alebo ostrov?

Kuchyňa môže byť zasadená hlbšie v nike, aby posuvné dvere mohli ostať zatvorené, aj keď máte návštevu a potrebujete niečo dovariť. Nechcete, aby vám hostia nakúkali do hrncov? Necháte dvere diskrétne zatvorené, no v prípade potreby môžete do kuchyne kedykoľvek vstúpiť. Posuvné dvierka slúžia na schovanie predovšetkým jednolíniovej kuchyne.

Neznamená to, že sa musíte vzdať sna o kuchynskom ostrove. Odporúčame ho však koncipovať ako výlučne pracovnú plochu, bez umývacieho alebo varného centra. Priestrannú miestnosť môžete predeliť na kuchynskú a spoločenskú zónu posuvnými dverami už od stropu.

Autor: Radomír