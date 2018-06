Za stôl, prosím: Ten jedálenský je jeden z dominantných hráčov v interiéri

Pri jeho výbere sa môžete spoľahnúť na modelovú zostavu zladenú s kuchyňou alebo na riešenie na mieru. Oveľa častejšie je radcom vlastný či dizajnérov cit, keďže stôl sa zvyčajne predáva ako samostatný kus nábytku. Podobne je to so stoličkami. Jasné je pritom jedno: stôl a stoličky musia do priestoru zapasovať štýlom i zvoleným materiálom.

Trendy

Na špici sú veľkorysé jedálenské stoly s masívnou drevenou doskou, ktorej hrúbka sa počíta i v niekoľkých centimetroch. Okrem hladkého povrchu sa ponúka štruktúrovaný, najmä ak je doska vyrobená zo starého dreva, prípadne ho má imitovať. Údržbu v tomto prípade uľahčí priehľadná sklenená tabuľa. Nezanedbateľný je aj dizajn podkonštrukcie stola a nôh. V popredí stoja kovové rámy situované pod doskou alebo celkom na jej okraji. Ak sú na okraji, nepočítajte na tomto konci stola so sedením, pretože rám zavadzia pri pohybe so stoličkou.

Nepochybíte však ani s inými podnožami v netradičnej hre hmôt a línií. A ako vybrať stoličky k takémuto stolu? Hodia sa k nemu drevené dizajnové kúsky doplnené čalúnením alebo momentálne obľúbené retro. Nebojte sa ani materiálového kontrastu v podobe plastu. Priehľadné plastové stoličky pritakajú dominancii stola, farebné zas dodajú jedálni šťavu.

Keď sadnú centimetre

Rozmer stola sa odvíja od veľkosti miestnosti, počtu členov domácnosti a od vášho životného štýlu. Aby sa dalo dobre prejsť popri stolujúcich, hrana stola má byť od steny vzdialená 160 centimetrov. Minimum 60 centimetrov stačí iba na vysunutie a zasunutie stoličky. Na jedného stolujúceho sa na doske bežne ráta so šírkou 60 až 70 a s hĺbkou 40 centimetrov. Ideálne je, ak si môžete dožičiť veľký stôl aj s rezervou pre návštevu. Alternatívu predstavuje rozkladací model, zvážte však, či sa po rozložení zmestí do miestnosti bez zamedzenia pohybu. Mechanizmov rozkladania je niekoľko druhov. Ten pravý pre vás vyberiete, keď si ich osobne vyskúšate. Zaujímajte sa aj o hmotnosť stola, ktorá sa pri veľkých kusoch šplhá do niekoľkých desiatok kilogramov. Plánujete ho posúvať? Vtedy uprednostnite subtílnejšiu a ľahšiu konštrukciu.

Dobrý posed

Viete, že výška sedadla stoličky má byť približne 45 centimetrov, aby ohnuté kolená zvierali uhol 90 stupňov? Stoličky kupujte na jednom mieste spolu so stolom, aby ste zistili, či spolu opticky a rozmerovo pasujú. Sedí sa vám na nich pohodlne? Ako sadne opierka chrbta, prípadne podpery rúk? Keď už sedíte, pritiahnite sa k stolu a oprite sa ako pri jedle, čo je celkom iná poloha. Ak ste si zamilovali stoličky s podperou rúk, uistite sa, či sa dajú zasunúť pod stôl, prípadne ako hlboko. Vyskúšajte to i v plnom počte. Dôležitá je totiž nielen výška stola a stoličiek, no i rozmery takzvaného lubu, čiže podkonštrukcie stola, ktoré sa bežne neudávajú a na prvý pohľad s nimi nepočítate. Všimnite si, či sa nožičky nachádzajú pod pôdorysom stoličky, vtedy o ne nebudete zakopávať. Šetriť miestom dokážu lavice. Tie trendové sú zvyčajne bez operadla, čo nemusí byť pri dlhšom stolovaní príjemné. K nevýhodám sa radí i nemožnosť individuálne sa posúvať.

Stoličkové trendy

V kurze sú dizajnové plastové a drevené stoličky a po novom aj pútavé kúsky z preglejky. Do úzadia sa dostali kovové konštrukcie. Pohodliu praje čalúnenie, ktorému velí koža či kvalitné textílie a koženky, zásadne v jednej neutrálnej farbe.

Tip Pekného bývania

Ak máte malé deti, stavte na ľahko udržiavateľnú kožu, koženku, teflónovú látku alebo snímateľné poťahy, ktoré možno vyprať a časom vymeniť.

Dizajnér radí

Michal RIABIČ

dizajnér www.michalriabic.com

www.ton.sk

Ako materiál na stolové dosky zaznamenávajú návrat najmä trvanlivé domáce dreviny: buk, dub, ale i trochu mäkší jaseň a orech. Aktuálnym trendom v úprave je olejovanie prírodnými olejmi, výsledkom ktorého je zamatový povrch. Ten treba z času na čas obnoviť. No výhoda je, že pred obnovou možno povrch jemne prebrúsiť a tak odstrániť menšie poškodenia.

Viac foto si pozrite v galérii

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Monika KRÁLOVÁ