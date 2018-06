Chcete dokonalý relax? Vyskúšajte sprchu s dažďovým efektom!

Počuli ste už o sprche s dažďovým efektom? Áno, je to presne to, čo si predstavujete. Po dlhom dni v práci vstúpite do sprchy, kde sa vám podarí jednoducho zrelaxovať telo aj dušu pod osviežujúcim jemným prúdom vody, ktorý si pomýlite s letným dáždikom.

Sprchové hlavice majú väčší priemer, aby dokázali autentickejšie vytvoriť dažďový efekt a obsahujú od 120 až do 250 trysiek, ktoré zabezpečia váš dokonalý relax. Okrem toho väčšina z nich ponúka možnosť jediným kliknutím zmeniť tento jemný prúd premeniť na efekt tropického vodopádu, čo je ďalším plusom takejto sprchy.

Nepotrebujete nič nezvyčajné. Stačí si zabezpečiť tú správnu sprchovú hlavicu, ktorej rozmery neraz presahujú 40 x 40 centimetrov, aby zabezpečili dokonalý relax. Naopak, ich hrúbka sa pohybuje v pár milimetroch a prevedenie sa preferuje v leštenej antikorovej oceli alebo chróme s vysokým leskom, aby bol pocit luxusu dokonalý. Môžete voliť medzi nástenným alebo stropným riešením a u väčšiny výrobcov sa môžete spoľahnúť na povrchové riešenie hlavice, ktoré zabraňuje usádzaniu vodného kameňa a jeho odstránenie je veľmi jednoduché.

Nevýhodou, ktorú takýto relax so sebou prináša je to, že potrebujete zvážiť náklady, ktoré je potrebné vynaložiť ako na zakúpenie takejto špeciálnej hlavice (cena sa môže pohybovať od 100 až do 600 eur), tak aj na náklady na spotrebu vody, ktoré určite mierne narastú.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk