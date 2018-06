Uvažujete nad možnosťou skrášliť vašu kúpeľňu obrazmi? Skvelá voľba!

Ak premýšľate nad tým, ako ozvláštniť svoju kúpeľňu a dodať jej neokukaný šmrnc, zelenú by rozhodne mali dostať obrazy. Nie však tie natlačené na obkladačkách, ale klasické - maľované, osadené v rámoch. Iste, v našej krajine nie sme veľmi zvyknutí vešať na kúpeľňové steny obrazy, no inde vo svete s tým problém nemajú. Práve naopak, aj krásne a hodnotné olejomaľby našli svoje čestné miesto nad vaňou či oproti umývadlu. Koniec koncov, len si to predstavte, ležať v teplom bublinkovom kúpeli a kochať sa pri tom pohľadom na maliarsky skvost. Pekná predstava, čo poviete? Vkusný obraz nielenže pridá na čare vašej kúpeľni, bezpochyby poteší váš zrak a dopomôže k zaslúženému relaxu.

Nemusíte však hneď teraz utekať do galérie a minúť tisíce eur na veľkolepé dielo. Punc jedinečnosti môžete dodať kúpeľni aj prostredníctvom menších, ľahko umývateľných obrázkov, ktoré zoženiete v obchode s doplnkami v každom meste. Vyzerajú pekne, navyše veľa nestoja. Obľúbené sú obrazy s tematikou vody, jazier, kvetov, zelene alebo morských mušlí. Do moderných kúpeľní skvele zapasujú aj abstraktné obrazy a obrazy s motívom geometrických tvarov.

Pre akýkoľvek sa už rozhodnete, vyberte si taký, ktorý vás upúta a vnesie do vašej duše pokoj a harmóniu. To bude iste ten pravý. V prípade farebnosti voľte farebný kontrast alebo naopak, tón v tóne. Jediné, na čo si dajte pozor je, aby váš obraz nebol vyrobený z tenkého papiera. Po nasiaknutí vlhkosti by sa mohol zvlniť. Pomerne nebezpečný je v kúpeľni aj sklenený rám.

Autor: Kristína Falťanová