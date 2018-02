Kúpeľňa plná morských vĺn: Marocký obklad ako od morskej panny!

Dosť bolo sterilných, chladných miestností, kde sa vám zo županu ani len trošku nechce. Celková atmosféra kúpeľne zohráva dôležitú úlohu a po klasických jednoliatych obkladoch, kúpeľniach bez škár, či špeciálnych tapetách tu máme ešte niečo naviac. Tzv. moroccan fish scales – marocký šupinový obklad, sa stáva veľkou štýlovou novinkou.

Na stenu, podlahu aj strop

Tento obklad náramne pripomína chvost bájnych morských panien a rozbúrené morské vlny. Jednotlivé kachličky sú totižto v tvare šupín a dokonale do seba zapadajú. Dostať ich v rôznych veľkostiach a preto ak uvažujete nad novou kúpeľňovou podlahou, je to jedna z možností. A nezabudnite ani na kuchyňu. Kachličky pravidelne využívame na ochranu stien za varnými doskami a tu tiež môžete šupinky zvoliť. Ak si to neviete predstaviť, inšpirujte sa v našej fotogalérii.

Aj na škárach záleží

Ak si tento obklad spojíte s morskými vlnami, je mnoho možností ako sa do ich tónov naladiť. Zvoľte niekoľko odtieňov modrej, tyrkysovej, či zelenej a môžete ich pekne na seba tieňovať alebo jemným rozhodením kontrastných častí vytvoriť zaujímavú a jedinečnú štruktúru. Ale nemusí to zostať len pri klasike. Siahnite po červených odtieňoch alebo krásnej čistej bielej, či hnedej a neoľutujete. Najmä v prípade, ak zladíte špárovaciu hmotu s farbou jednotlivých kachličiek. Štruktúra bude o niečo nenápadnejšia, no o to zaujímavejšia.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk