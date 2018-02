Vaňa aj sprcha v malej kúpeľni? Neuveriteľné skutočnosťou!

Najpraktickejšie riešenie je často najprijateľnejšie, najrýchlejšie aj cenovo výhodné. Zástena na časti vane vytvorí bariéru od zvyšku kúpeľne, dá sa nainštalovať na každý typ okraja a hoci nezakryje celú plochu, pohodlne stačí, aby ste po sprchovaní nemali v kúpeľni potopu. Správne počty Pred tým, ako sa rozhodnete, ktorú kombináciu vane so sprchou voliť, je dobré zobrať si pero, papier a počítať.

Štandardná vaňa zaberie 170 centimetrov. Existujú aj kratšie modely, no pri nich je akákoľvek možnosť spojenia so sprchovacím kútom výslovne nepraktická. Pamätajte na to, že napríklad na funkčnú zástenu je potrebné počítať minimálne 80 cm šírky.

Na výšku aspoň 150 centimetrov. Krátka vaňa preto nie je riešenie, do úvahy však prichádza jej zúženie. Rozkreslením možností dostanete predstavu o tom, čo do kúpeľne vojde a ako zariadenie orientovať.

Ladné krivky

Vaňové zásteny sa dajú montovať vďaka možnosti modifikácie aj k atypickým vaniam. Do malej kúpeľne je vhodnejšie vybrať oblý typ vane, ktorý nielen opticky, ale aj reálne odkrojí menej štvorcových centimetrov. Rovnako si môžete vybrať zúženú vaňu, ktorá má pri pleciach pohodlných 70 centimetrov, ale na nohy si vystačí s päťdesiatkou. Tým získate o 20 centimetrov viac priestoru napríklad na práčku či umývadlo. Oddelenie zástenou navyše dobre uchráni spotrebiče aj nábytok od kvapiek vody.

V ráme

Výhoda harmonikovej, teda vysúvateľnej zásteny spočíva v možnosti natiahnuť ju pozdĺž veľkej časti vane, čím sa zvyšuje komfort pri sprchovaní. Zároveň ju možno zložiť, takže mimo prevádzky zaberá minimum priestoru.

Daňou je menšia možnosť prispôsobenia na vaňové atypy a komplikovanejší prístup pri čistení, keďže jednotlivé segmenty sú zväčša osadené v rámoch. Iným rámovým variantom je zástena na celú dĺžku vane, kde sa posuvné časti pri otváraní zasúvajú za pevné. Takúto zástenu, však nikdy celkom neotvoríte a horizontálne rámy nepridávajú kúpeľni na estetike.

Bezrámový dizajn

Medzi obľúbenejšie zásteny patria pevne inštalované sklá bez rámov, ktoré sa dajú prispôsobiť vaniam bez ohľadu na vyhotovenie. Nespornou výhodou je dizajn, vysoká miera hygieny a dlhá životnosť.

Pri voľbe sa nedajte ovplyvniť iba cenou, nie je to najlepší radca. Z praktického hľadiska najviac oceníte zásteny z bezpečnostného skla ošetreného vodoodolnou vrstvou. Vďaka nej kvapky stečú a netvoria usadeniny vodného kameňa. Sediment sa na sklo usadí, takže stačí vodu utrieť a zástena je stále ako nová.

Integrovaná sprcha

Predstavuje riešenie pre ľudí, ktorí sa nechcú uskromňovať a doprajú si výhody sprchy aj vane podľa ľubovôle. Komplexná zostava je približne dvoj- až trojnásobok ceny oproti samostatnému inštalovaniu vane a sprchovacieho kúta.

Komplet má však výhody poskytujúce komfort sprchovacieho kúta vrátane masážnych dýz a dokonca bez potreby zvýšených nákladov na murovanie jadra. Takýto model stačí vymeniť za vaňu, pripojiť a funguje. Sú to domáce kúpele, v rámci ktorých si môžete zvoliť, či plánujete kúpeľ, alebo relaxačnú sprchu. Prípadne oboje.

Pozor na dvere

Niektoré kombinované zostavy sú vybavené otváracími dvierkami na boku vane. Takéto riešenie má svoje plusy v prípade starších ľudí, no cenovo je jedno z najdrahších. A navyše v malej kúpeľni si s ním možno ani nepomôžete.

Otváranie dvierok smerom von totiž nemusí byť praktické, keďže pred ne nemôžete nič postaviť. Umiestnené sú totiž pri konci vane a ich veľkosť je okolo 50 centimetrov.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/