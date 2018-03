20+ FOTO inšpirácia: Dosť bolo minimalizmu. „Šplechnite“ kúpeľni trošku farby!

Kúpeľňa má byť miestom, kde sa cítime príjemne. Kde po dlhom dni v práci dobíjame baterky, kde telo i dušu zbavujeme nepríjemností, ktoré sa na nás nalepili počas dňa. O tom, ako z nej urobiť útulné miesto kde sa vyhneme sterilite, vám písali naše šikovné dizajnérky z interiérového štúdia LIVE IN, no my máme pre vás ďalšiu kúpeľňovú inšpiráciu. A bude to farebná jazda!

Urobte miesto kvetom v kúpeľni: 10+ druhov, ktoré zvládnu teplo aj paru!

Dnes sme si pre vás pripravili FOTOGALÉRIU plnú inšpirácie pre odvážnych, no veríme, že každý si tu nájde to svoje. Nakoniec, keď sa na tomto trende zhodli prestížni dizajnéri, nemôže to byť krok vedľa a pri vašej tohtoročnej rekonštrukcii sa môžete nechať uniesť.

Rýchla premena: Stará kúpeľňa chytila nový dych pod rukou šikovnej dizajnérky

Potrebujete kúpeľňu pre starší ročník? Čo všetko tu prispôsobiť seniorom?

Autor: Mária Ambrozová