FOTO: Zaujímavá premena malej kúpeľne v starom rodinnom dome

Dodržali totiž zásady, ktoré platia pri zariaďovaní malých priestorov. Skôr než sa na ne mohli sústrediť, však museli vyriešiť problém s podlahou. Konštrukcia starého rodinného domu nedovoľovala použiť v kúpeľni na poschodí ťažkú dlažbu. Voľba tak padla na ľahkú laminátovú podlahu „ušitú“ do vlhkého prostredia, ktorej vodoodolnosť vylepšuje patentovaný click systém opatrený špeciálnym tesniacou gumou.

Svetlosť a lesk

Po ujasnení podlahy prišiel rad na obklad. Nič nepomôže malému priestoru viac ako vysokolesklý biely obklad siahajúci po strop, pretože ho násobí. Tohto faktu sa držali aj pri návrhu nábytkovej steny na mieru, ktorú dokonalo doladili k sériovo vyrábanej umývadlovej skrinke. Jej malá, len 15-centimetrová hĺbka neukrajuje z miestnosti a poskytuje dostatok odkladacieho miesta na hygienické a kozmetické potreby, ktoré sa v kúpeľni vyskytujú v najväčšom počte. K úspešnej hre s optickým zväčšovaním, respektíve nezmenšovaním, priestoru vo veľkej miere prispievajú aj tak, silní hráči ako veľká zrkadlová plocha a sprchovací kút z transparentného skla. Detaily v podobe jednotnej farebnosti dverí, zárubní a podkladu tiež urobia svoje. Uvedomíte si to pri pohľade do zrkadla.

Svetlo a kontrast

Dostatok svetla, či už prirodzeného, alebo umelého, je alfou a omegou malého priestoru. Tu mali šťastie na obe. O to umelé sa stará ideálne osvetlenie - pravidelne rozložené bodové svietidlá s LED zdrojmi. Aby biela kúpeľňa neupadla do osídiel fádnosti, dopriali jej kontrast. Ten hlavný tvorí výrazná hnedočervená podlaha, vnášajúca do nej teplo. Druhým je sivý obklad, na ktorom krásne vyznieva biely nábytok i hygienické zariadenie. A ich lesk na matnom sivom podklade je zárukou pôsobivejšieho efektu.

Pekné Bývanie radí

Tmavý obklad voľte na nízku stienku odlíšenú hmotou. Zvažujete ním obložiť jednu celú stenu? V prípade obdĺžnikového pôdorysu vyberte kratšiu. Nedávajte ho však na stenu, na ktorej je okno.

Ing. Katarína TURČANOVÁ

autorka návrhu

www.inspirastudio.sk

Aj malá kúpeľňa môže byť vkusná, plne funkčná a dokonca nečakane priestranná. Podstatné je správne navrhnúť dispozičné riešenie. Pri tejto kúpeľní sme chceli čo najviac plochy využiť pre domácich a zužitkovať doslova každý centimeter. Pre optické zväčšenie je dôležitý aj výber správnych farieb, na ktorom sme sa s klientom okamžite zhodli.

Foto: Lucia Turčanová

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Katka ŠATANKOVÁ