FOTO: Gazdinky pozor! Táto mašinka vyžehlí všetky manželove košele za vás

Z duše neznášate žehlenie a postaviť sa ku kope prádla sa vám ani za nič nechce? Nuž, precízne žehlenie záhybov košieľ či naparovanie veľkého posteľného prádla je obľúbenou činnosťou len málokoho. A to najmä počas leta, keď sa potíte už len vtedy, keď sedíte pri svojom obľúbenom seriáli. Nuž, žehlenie sa nám skrátka nevyhne a preto zrejme parta "lenivých" konštruktérov prichádza v roku 2018 s novinkou, ktorá poteší mnohých. Predstavujeme vám Effie, prístroj, ktorý vyžehlí až 12 kusov oblečenia naraz!

>>> Celý postup si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII <<<

Predstavte si ten scenár. Máte práčku, ktorá vyperie špinavé prádlo, sušička, ktorá ho vysuší bez vešania na sušiaky, táto dokonalá žehliaca mašinka, ktorá všetko prádlo za vás vyžehlí a dokonca sme už počuli aj o takej, ktorá oblečenie za pár minút úhľadne poskladá. Nuž, to je hudba budúcnosti a pranie v ľadovej vode potoku je dávnou minulosťou.

Mašinka Effie potrebuje len tri krátke minúty na to, aby vyžehlila záhyby jedného z dvanástich kusov oblečenia, ktoré sme do nej uložili. Nemá problém s bavlnou, polyesterom, zamatom, viskózou a ani rifľovinou. Effie je pomocník dizajnovo vytvorený tak, aby pasoval do vašej kúpeľne, a to ideálne ku práčke. Sušička totižto nie je potrebná. Tento prístroj v sebe totižto sušičku a žehličku dokonca spája! Funguje to asi nasledovne: mokré veci priamo z práčky zavesíte na posuvnú tyč s dvanástimi vešiakmi, ktorá sa pomaly posúva do špeciálneho priestoru, kde sa udeje všetka tá spomínaná mágia. Voda sa odvádza do zberníkov na spodku prístroja a je veľmi jednoduché ju vyliať.

Štatistiky ukázali, ako sa perie vo svete: Kde frčia práčovne a kde ručné pranie?

Zaujímavosťou je, že s týmto vynálezom už v roku 2015 začali dvaja páni, Rohan Kamdar a Trevor Kerth, ktorý sa zhodli na tom, že klasické žehlenie je veľkým žrútom času a je pomerne náročné urobiť to správne. Až 30% respondentov z prieskumu, ktorý si na počiatku nechali urobiť priznalo, že doslova nenávidí žehlenie a je to ich najneobľúbenejšia domáca práca. Nuž ale lacné to nebude. Effie príde na trh s uvádzacou cenou takmer 800 €. To aby sme začali šetriť.

Pribudne do vašej kúpeľne nový sprchovací kút? Na TOTO si pri jeho výbere treba dať pozor

Nechajte drevo zažiariť aj vo vašej kúpeľni. Bude si však vyžadovať starostlivosť!

Autor: Mária Ambrozová